Из чего состоит тревожный чемоданчик, наглядно показали в ДЧС Алматы (видео)

Аптечка. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten via Getty Images

Алматинские спасатели рассказали казахстанцам, как собрать тревожный чемоданчик на случай возникновения чрезвычайной ситуации, сообщает официальный Telegram-канал МЧС РК.

Тревожный чемоданчик - это базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.д.

"Учитывая, что мы проживаем в сейсмоопасном регионе, необходимо уже сегодня подготовить тревожный чемоданчик", – отмечают алматинские спасатели.

Что должно быть в тревожном чемоданчике

Сотрудники ДЧС рекомендуют сложить в рюкзак, небольшую сумку или чемодан, следующие предметы:

деньги;

документы;

аптечку первой помощи;

воду;

консервы;

высококалорийную еду;

средства личной гигиены;

теплую одежду;

плед;

радиоприемник;

фонарик на батарейках;

спички;

свисток.

На сайте "Электронного правительства" отмечается, что лучше подготовить два тревожных чемоданчика: один хранить дома в доступном месте, другой - в багажнике машины.

"Не берите ничего лишнего. Помните: лучше взять с собой побольше еды, питьевой воды и медикаментов, два-три комплекта первой необходимости", – советуют гражданам.

Начинать эвакуацию следует при первых тревожных предупреждениях - это звук сирен, непрерывно длящийся от трех до пяти минут. Его значение таково: всем включить радио или телевизоры и настроить их на местную волну, чтобы получать сообщения о том, что происходит.

На сайте "Электронного правительства" опубликованы также правила поведения при землетрясении.

При первых толчках землетрясения

Выключите газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов), если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол - они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

После землетрясения

Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.

Освободите пострадавших из завалов, если для этого не требуется дополнительного снаряжения.

Включите радиоприемники.

По мере возможности перекройте водопровод, газ и отключите энергоснабжение. Не пользуйтесь открытым огнем.

Будьте осторожны, покидая помещение, где вы находились во время землетрясения. Держите включенным радио, слушайте сигналы служб.

Не подходите к явно поврежденным зданиям и не входите в них. Будьте готовы к повторным толчкам: наиболее опасными считаются в этом отношении первые два-три часа после землетрясения, хотя они могут случиться и через несколько суток, недель и даже месяцев. Чем больше времени прошло со времени первого землетрясения, тем меньше вероятность повторных толчков.

Как действовать при обрушении здания

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице. Не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя.

Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство. Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.

Если с вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости. Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих.

Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка (номер телефона - 102), пожарных (101), врачей (103), спасателей (112).

Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.

Как действовать в завале

Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, сосредоточьтесь на самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите себе первую медицинскую помощь.

Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос.

Помните: человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию.

Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание).

Если единственным путем выхода является узкий лаз — протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009084-iz-chego-sostoit-trevozhnyy-chemodanchik-naglyadno-pokazali-v-dchs-almaty-video/