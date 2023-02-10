Водителя автобуса наказали за просмотр видео за рулем в Астане

Водитель автобуса. Иллюстративное фото: GoodLifeStudio/Getty Images

Столичные полицейские привлекли к ответственности за просмотр видео за рулем водителя общественного транспорта, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Ролик, на котором запечатлено нарушение, появился в Telegram-канале Astanovka98.

По информации стражей порядка, 8 февраля было выявлено нарушение ПДД РК, совершенное водителем маршрутного автобуса марки MAN.

В полиции отметили, что нарушителем оказался 56-летний водитель. За свой проступок он был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, в отношении нарушителя за совершение мелкого хулиганства возбуждено административное производство, добавили стражи порядка.

Собранный полицейскими материал был направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны для принятия окончательного решения.

Стражи порядка Астаны призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и не нарушать общественный порядок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008963-voditelya-avtobusa-nakazali-za-prosmotr-video-za-rulem-v-astane/