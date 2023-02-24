Райский ландшафт, вкусная еда и теплый океан: что нужно знать казахстанцам о Сейшелах
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Сейшелы еще недавно казахстанцам казались недосягаемой мечтой. Этому способствовало скудное количество информации об этом райском месте и отсутствие прямых рейсов. Но недавно жители нашей страны получили возможность рассматривать Сейшельские острова для проведения отпуска практически в любое время года, передает корреспондент NUR.KZ.
В конце декабря авиакомпания Air Seychelles запустила прямые рейсы на остров Маэ в Индийском океане из Алматы и выполняет полеты каждый понедельник. Корреспондент NUR.KZ побывал на островах в рамках пресс-тура, организованного туроператором FUN&SUN Kazakhstan и Департаментом туризма Сейшельских островов.
Прилетая на Сейшелы, можно почувствовать атмосферу островной жизни уже в местном аэропорту, благодаря пейзажам, открывающимся при выходе из здания, слегка влажному воздуху и приятной температуре "за бортом".
Один из самых красивых островов на Сейшелах – Силуэт, третий по величине гранитный остров в стране. Это – настоящий оазис тишины и спокойствия. Добраться до Силуэта можно на пароме, который курсирует между островами дважды в день.
Силуэт имеет интересную историю – в XIX веке он принадлежал богатому французскому плантатору Огюсту Добану. Несколько поколений династии Добан выращивали на острове кокосы, фрукты и специи. Здесь до сих пор сохранились и зеленые насаждения, и деревня местных жителей с уютными домиками и даже школой – которая, впрочем, давно уже закрыта – детей в деревеньке нет.
Тут же располагается комфортабельный отель Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa. Он представляет собой отдельно стоящие виллы с видом на сад или океан.
Удобные номера с террасой, где можно полюбоваться природой или погреться на солнышке, высококлассный сервис и разнообразная еда гармонично дополняют местные красоты.
В отеле предусмотрены развлечения как для детей, так и для взрослых. Дети постарше могут найти себе развлечения в детском центре, а для малышей предусмотрена няня, которая не оставит без внимания своего подопечного.
Ну а для знакомства с фауной и маленьким гостям и их родителям интересно будет навестить гигантских черепах, которые живут в заповеднике при отеле. Дружелюбные и слегка любопытные животные, которые никогда и никуда не спешат, настолько завораживают, что общаться с ними можно хоть целый день.
Но стоит обратить внимание и на другие варианты проведения досуга. Например, в Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa можно сыграть в гольф, посетить мастер-класс по созданию коктейлей, сходить в спа или заняться йогой, а тем, кто любит активный образ жизни, понравится хайкинг – небольшой поход в горы.
За счет не слишком крутых склонов и интересной флоры такое путешествие принесет, скорее, расслабление, чем усталость, ведь это уникальная возможность оказаться в самых настоящих джунглях. Обогнув остров, туристам открывается удивительный вид на океан, дикий пляж и ландшафт, созданный застывшей вулканической лавой.
Вообще, на Сейшелах довольно много гигантских камней, что создает неповторимый пейзаж в совокупности с кокосовыми пальмами и бирюзовой гладью воды. Здесь получаются красивые фотографии, так что на фотосессию стоит выделить дополнительное время и место в памяти телефона или фотоаппарата.
Но – вернемся в отель. Просторные и комфортабельные номера Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa оснащены всем необходимым. На территории – несколько ресторанов на вкус каждого гостя – японский Teppanyaki, азиатский Sakura, итальянский Potobello, рестораны средиземноморской и креольской кухонь и другие.
Стоит отметить, ресторан местной кухни Grann Kaz располагается на первом этаже дома династии Добан, а на втором этаже находится музей, где сохранилась старинная мебель, принадлежавшая семье плантаторов.
Что касается креольской кухни, то она достаточно разнообразна и включает в себя рыбу, морепродукты, а также необычные блюда – например, так называемый "салат миллионеров", состоящий из "сердца пальмы". В салат добавляют мякоть семилетней пальмы, которая добывается из верхней ее части.
В креольской кухне активно используют специи, в частности, карри, однако блюда не слишком остры; кокосовое молоко и местные овощи – плоды хлебного дерева, похожие на вкус на обычный картофель, батат и так далее.
Можно попробовать чипсы из кассавы или овощного банана и, конечно, от души наесться свежих тропических фруктов.
Основным островом Сейшел является Маэ – тут расположена столица страны Виктория, названная в честь королевы Великобритании в 1841 году.
Любителям городских видов тут предстанут банки, государственные учреждения, магазины, небольшой рынок, индуистский храм – на Сейшелах проживает порядка 5 тысяч выходцев из Индии, – католические храмы и даже казино. В центре города установлена маленькая копия Биг Бена – башню подарили острову в честь королевы Виктории.
Вдоль побережья раскинуты отели. На южной стороне, к примеру, находится Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts – отель высокого класса с небольшим номерным фондом, что обеспечивает приватность, тишину и покой в любое время.
Он понравится людям, ценящим уединение, сервис высокого уровня и максимальный комфорт. Практически со всех номеров открывается чудесный вид – а разве может быть иначе в стране солнца, пальм и океана?
Здесь также можно попробовать креольскую кухню в ресторане Moutya и даже познать секреты ее приготовления на специальном мастер-классе от шеф-повара. Разве не захочется побаловать домашних экзотическими яствами, вернувшись из поездки?
Отель открыт в огромной вилле, которая раньше принадлежала итальянскому фотографу – работы бывшего владельца до сих пор украшают ресторан итальянской кухни Muse. Сохранена старинная дверь – существует поверье, что каждый, кто стукнет в нее трижды, в скором времени свяжет себя узами брака.
К слову, на Сейшельских островах, в обоих вышеуказанных отелях, можно заключить брак. Тропический ландшафт лишь подчеркнет романтику этого важного события. Сюда же едут молодожены, чтобы провести свой медовый месяц.
Чем еще можно заняться на Сейшелах?
На островах доступен дайвинг, снорклинг и водные виды спорта.
Путешественники могут отправиться на экскурсию в природный заповедник Валле-де-Мэ на острове Праслен, где растет самый большой кокос - Coco de Mer. Плоды могут достигать 20 килограмм веса. Это – символ страны, который не произрастает больше нигде не планете. Кокос имеет необычную форму – он напоминает женские бедра.
От Праслена и Маэ можно съездить на остров Ла Диг, до него добираются на пароме. Это очень зеленый остров, с красивейшими пляжами и национальным парком L'Union Estate, принадлежавшим когда-то известному аристократическому семейству. Сейчас там расположена плантация ванили и заповедник гигантских черепах.
Еще одним развлечением может стать поездка на завод, где производится местный ром с различными вкусами. Здесь же можно продегустировать предложенные напитки и приобрести бутылочку-другую домой.
Несколько фактов
Стоит отметить, что сейшельцы очень трепетно относятся к своей природе, стараясь сохранить различные виды растений и животных. С Сейшел запрещено вывозить кораллы, ракушки, саженцы.
Основными языками являются английский и французский, местные жители также используют креольский; однако тут можно встретить русскоязычных гидов.
Температура воздуха на островах практически всегда стабильна – порядка 28-30 градусов днем, в самые жаркие дни она не превышает 32 градусов, а в самые холодные ночи не опускается ниже 20 градусов по Цельсию.
Местная валюта – сейшельские рупии, расплатиться банковской картой можно не везде, а потому лучше обменять доллары на рупии в аэропорту или обменных пунктах.
Безопасность на Сейшелах находится на очень высоком уровне.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008917-rayskiy-landshaft-vkusnaya-eda-i-teplyy-okean-chto-nuzhno-znat-kazahstantsam-o-seyshelah/