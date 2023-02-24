Райский ландшафт, вкусная еда и теплый океан: что нужно знать казахстанцам о Сейшелах

Сейшелы. Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Сейшелы еще недавно казахстанцам казались недосягаемой мечтой. Этому способствовало скудное количество информации об этом райском месте и отсутствие прямых рейсов. Но недавно жители нашей страны получили возможность рассматривать Сейшельские острова для проведения отпуска практически в любое время года, передает корреспондент NUR.KZ.

В конце декабря авиакомпания Air Seychelles запустила прямые рейсы на остров Маэ в Индийском океане из Алматы и выполняет полеты каждый понедельник. Корреспондент NUR.KZ побывал на островах в рамках пресс-тура, организованного туроператором FUN&SUN Kazakhstan и Департаментом туризма Сейшельских островов.

Прилетая на Сейшелы, можно почувствовать атмосферу островной жизни уже в местном аэропорту, благодаря пейзажам, открывающимся при выходе из здания, слегка влажному воздуху и приятной температуре "за бортом".

Остров Маэ. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Один из самых красивых островов на Сейшелах – Силуэт, третий по величине гранитный остров в стране. Это – настоящий оазис тишины и спокойствия. Добраться до Силуэта можно на пароме, который курсирует между островами дважды в день.

Паром и причал. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Силуэт имеет интересную историю – в XIX веке он принадлежал богатому французскому плантатору Огюсту Добану. Несколько поколений династии Добан выращивали на острове кокосы, фрукты и специи. Здесь до сих пор сохранились и зеленые насаждения, и деревня местных жителей с уютными домиками и даже школой – которая, впрочем, давно уже закрыта – детей в деревеньке нет.

Остров Силуэт. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Тут же располагается комфортабельный отель Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa. Он представляет собой отдельно стоящие виллы с видом на сад или океан.

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Удобные номера с террасой, где можно полюбоваться природой или погреться на солнышке, высококлассный сервис и разнообразная еда гармонично дополняют местные красоты.

Вилла. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Номер в отеле. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В отеле предусмотрены развлечения как для детей, так и для взрослых. Дети постарше могут найти себе развлечения в детском центре, а для малышей предусмотрена няня, которая не оставит без внимания своего подопечного.

Детская площадка. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Ну а для знакомства с фауной и маленьким гостям и их родителям интересно будет навестить гигантских черепах, которые живут в заповеднике при отеле. Дружелюбные и слегка любопытные животные, которые никогда и никуда не спешат, настолько завораживают, что общаться с ними можно хоть целый день.

Черепаха в заповеднике. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Но стоит обратить внимание и на другие варианты проведения досуга. Например, в Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa можно сыграть в гольф, посетить мастер-класс по созданию коктейлей, сходить в спа или заняться йогой, а тем, кто любит активный образ жизни, понравится хайкинг – небольшой поход в горы.

Тропа для хайкинга. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

За счет не слишком крутых склонов и интересной флоры такое путешествие принесет, скорее, расслабление, чем усталость, ведь это уникальная возможность оказаться в самых настоящих джунглях. Обогнув остров, туристам открывается удивительный вид на океан, дикий пляж и ландшафт, созданный застывшей вулканической лавой.

Пейзажи. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Вообще, на Сейшелах довольно много гигантских камней, что создает неповторимый пейзаж в совокупности с кокосовыми пальмами и бирюзовой гладью воды. Здесь получаются красивые фотографии, так что на фотосессию стоит выделить дополнительное время и место в памяти телефона или фотоаппарата.

Океан. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Но – вернемся в отель. Просторные и комфортабельные номера Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa оснащены всем необходимым. На территории – несколько ресторанов на вкус каждого гостя – японский Teppanyaki, азиатский Sakura, итальянский Potobello, рестораны средиземноморской и креольской кухонь и другие.

Ресторан Grann Kaz. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Стоит отметить, ресторан местной кухни Grann Kaz располагается на первом этаже дома династии Добан, а на втором этаже находится музей, где сохранилась старинная мебель, принадлежавшая семье плантаторов.

Мебель в музее. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Что касается креольской кухни, то она достаточно разнообразна и включает в себя рыбу, морепродукты, а также необычные блюда – например, так называемый "салат миллионеров", состоящий из "сердца пальмы". В салат добавляют мякоть семилетней пальмы, которая добывается из верхней ее части.

Креольская кухня. Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

В креольской кухне активно используют специи, в частности, карри, однако блюда не слишком остры; кокосовое молоко и местные овощи – плоды хлебного дерева, похожие на вкус на обычный картофель, батат и так далее.

Тропические фрукты. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Можно попробовать чипсы из кассавы или овощного банана и, конечно, от души наесться свежих тропических фруктов.

Один из ресторанов на территории отеля. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Бассейн в отеле Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Ресторан на берегу океана. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Основным островом Сейшел является Маэ – тут расположена столица страны Виктория, названная в честь королевы Великобритании в 1841 году.

Сейшелы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Любителям городских видов тут предстанут банки, государственные учреждения, магазины, небольшой рынок, индуистский храм – на Сейшелах проживает порядка 5 тысяч выходцев из Индии, – католические храмы и даже казино. В центре города установлена маленькая копия Биг Бена – башню подарили острову в честь королевы Виктории.

Биг Бен в Виктории. Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Отель Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Вдоль побережья раскинуты отели. На южной стороне, к примеру, находится Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts – отель высокого класса с небольшим номерным фондом, что обеспечивает приватность, тишину и покой в любое время.

Номер в отеле Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Он понравится людям, ценящим уединение, сервис высокого уровня и максимальный комфорт. Практически со всех номеров открывается чудесный вид – а разве может быть иначе в стране солнца, пальм и океана?

Вид из номера. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Здесь также можно попробовать креольскую кухню в ресторане Moutya и даже познать секреты ее приготовления на специальном мастер-классе от шеф-повара. Разве не захочется побаловать домашних экзотическими яствами, вернувшись из поездки?

Один из ресторанов в отеле Отель Mango House. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Отель открыт в огромной вилле, которая раньше принадлежала итальянскому фотографу – работы бывшего владельца до сих пор украшают ресторан итальянской кухни Muse. Сохранена старинная дверь – существует поверье, что каждый, кто стукнет в нее трижды, в скором времени свяжет себя узами брака.

Бассейн на территории отеля. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

К слову, на Сейшельских островах, в обоих вышеуказанных отелях, можно заключить брак. Тропический ландшафт лишь подчеркнет романтику этого важного события. Сюда же едут молодожены, чтобы провести свой медовый месяц.

Пляж. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Чем еще можно заняться на Сейшелах?

На островах доступен дайвинг, снорклинг и водные виды спорта.

Дайвинг. Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Природный заповедник Валле-де-Мэ. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Путешественники могут отправиться на экскурсию в природный заповедник Валле-де-Мэ на острове Праслен, где растет самый большой кокос - Coco de Mer. Плоды могут достигать 20 килограмм веса. Это – символ страны, который не произрастает больше нигде не планете. Кокос имеет необычную форму – он напоминает женские бедра.

Необычный кокос. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

От Праслена и Маэ можно съездить на остров Ла Диг, до него добираются на пароме. Это очень зеленый остров, с красивейшими пляжами и национальным парком L'Union Estate, принадлежавшим когда-то известному аристократическому семейству. Сейчас там расположена плантация ванили и заповедник гигантских черепах.

Плантации ванили. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Пляж на острове Ла Диг. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Еще одним развлечением может стать поездка на завод, где производится местный ром с различными вкусами. Здесь же можно продегустировать предложенные напитки и приобрести бутылочку-другую домой.

Ром в бочках на заводе. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Несколько фактов

Стоит отметить, что сейшельцы очень трепетно относятся к своей природе, стараясь сохранить различные виды растений и животных. С Сейшел запрещено вывозить кораллы, ракушки, саженцы.

Сувениры. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Основными языками являются английский и французский, местные жители также используют креольский; однако тут можно встретить русскоязычных гидов.

Температура воздуха на островах практически всегда стабильна – порядка 28-30 градусов днем, в самые жаркие дни она не превышает 32 градусов, а в самые холодные ночи не опускается ниже 20 градусов по Цельсию.

Отель Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Местная валюта – сейшельские рупии, расплатиться банковской картой можно не везде, а потому лучше обменять доллары на рупии в аэропорту или обменных пунктах.

Безопасность на Сейшелах находится на очень высоком уровне.

Плюмерия. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Океан. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008917-rayskiy-landshaft-vkusnaya-eda-i-teplyy-okean-chto-nuzhno-znat-kazahstantsam-o-seyshelah/