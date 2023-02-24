KZ

Райский ландшафт, вкусная еда и теплый океан: что нужно знать казахстанцам о Сейшелах

Опубликовано:

Вид на Сейшелы
Сейшелы. Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Сейшелы еще недавно казахстанцам казались недосягаемой мечтой. Этому способствовало скудное количество информации об этом райском месте и отсутствие прямых рейсов. Но недавно жители нашей страны получили возможность рассматривать Сейшельские острова для проведения отпуска практически в любое время года, передает корреспондент NUR.KZ.

В конце декабря авиакомпания Air Seychelles запустила прямые рейсы на остров Маэ в Индийском океане из Алматы и выполняет полеты каждый понедельник. Корреспондент NUR.KZ побывал на островах в рамках пресс-тура, организованного туроператором FUN&SUN Kazakhstan и Департаментом туризма Сейшельских островов.

Прилетая на Сейшелы, можно почувствовать атмосферу островной жизни уже в местном аэропорту, благодаря пейзажам, открывающимся при выходе из здания, слегка влажному воздуху и приятной температуре "за бортом".

Остров Маэ
Остров Маэ. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Один из самых красивых островов на Сейшелах – Силуэт, третий по величине гранитный остров в стране. Это – настоящий оазис тишины и спокойствия. Добраться до Силуэта можно на пароме, который курсирует между островами дважды в день.

Лодка стоит у причала
Паром и причал. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Силуэт имеет интересную историю – в XIX веке он принадлежал богатому французскому плантатору Огюсту Добану. Несколько поколений династии Добан выращивали на острове кокосы, фрукты и специи. Здесь до сих пор сохранились и зеленые насаждения, и деревня местных жителей с уютными домиками и даже школой – которая, впрочем, давно уже закрыта – детей в деревеньке нет.

Дорога на острове Силуэт
Остров Силуэт. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Тут же располагается комфортабельный отель Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa. Он представляет собой отдельно стоящие виллы с видом на сад или океан.

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa
Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Удобные номера с террасой, где можно полюбоваться природой или погреться на солнышке, высококлассный сервис и разнообразная еда гармонично дополняют местные красоты.

Домик на Сейшелах
Вилла. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Номер в отеле
Номер в отеле. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В отеле предусмотрены развлечения как для детей, так и для взрослых. Дети постарше могут найти себе развлечения в детском центре, а для малышей предусмотрена няня, которая не оставит без внимания своего подопечного.

Детская площадка
Детская площадка. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Ну а для знакомства с фауной и маленьким гостям и их родителям интересно будет навестить гигантских черепах, которые живут в заповеднике при отеле. Дружелюбные и слегка любопытные животные, которые никогда и никуда не спешат, настолько завораживают, что общаться с ними можно хоть целый день.

Черепаха в заповеднике
Черепаха в заповеднике. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Но стоит обратить внимание и на другие варианты проведения досуга. Например, в Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa можно сыграть в гольф, посетить мастер-класс по созданию коктейлей, сходить в спа или заняться йогой, а тем, кто любит активный образ жизни, понравится хайкинг – небольшой поход в горы.

Тропа для хайкинга в джунглях
Тропа для хайкинга. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

За счет не слишком крутых склонов и интересной флоры такое путешествие принесет, скорее, расслабление, чем усталость, ведь это уникальная возможность оказаться в самых настоящих джунглях. Обогнув остров, туристам открывается удивительный вид на океан, дикий пляж и ландшафт, созданный застывшей вулканической лавой.

Пейзаж океана и вулканической лавы
Пейзажи. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Вообще, на Сейшелах довольно много гигантских камней, что создает неповторимый пейзаж в совокупности с кокосовыми пальмами и бирюзовой гладью воды. Здесь получаются красивые фотографии, так что на фотосессию стоит выделить дополнительное время и место в памяти телефона или фотоаппарата.

Океан и камни на Сейшелах
Океан. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Но – вернемся в отель. Просторные и комфортабельные номера Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa оснащены всем необходимым. На территории – несколько ресторанов на вкус каждого гостя – японский Teppanyaki, азиатский Sakura, итальянский Potobello, рестораны средиземноморской и креольской кухонь и другие.

Ресторан Grann Kaz
Ресторан Grann Kaz. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Стоит отметить, ресторан местной кухни Grann Kaz располагается на первом этаже дома династии Добан, а на втором этаже находится музей, где сохранилась старинная мебель, принадлежавшая семье плантаторов.

Мебель в музее
Мебель в музее. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Что касается креольской кухни, то она достаточно разнообразна и включает в себя рыбу, морепродукты, а также необычные блюда – например, так называемый "салат миллионеров", состоящий из "сердца пальмы". В салат добавляют мякоть семилетней пальмы, которая добывается из верхней ее части.

Блюдо стоит на столе
Креольская кухня. Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

В креольской кухне активно используют специи, в частности, карри, однако блюда не слишком остры; кокосовое молоко и местные овощи – плоды хлебного дерева, похожие на вкус на обычный картофель, батат и так далее.

Тропические фрукты лежат на тарелке
Тропические фрукты. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Можно попробовать чипсы из кассавы или овощного банана и, конечно, от души наесться свежих тропических фруктов.

Один из ресторанов на территории отеля
Один из ресторанов на территории отеля. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa
Бассейн в отеле Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Ресторан на берегу океана
Ресторан на берегу океана. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Основным островом Сейшел является Маэ – тут расположена столица страны Виктория, названная в честь королевы Великобритании в 1841 году.

Океан и пальмы на берегу Сейшел
Сейшелы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Любителям городских видов тут предстанут банки, государственные учреждения, магазины, небольшой рынок, индуистский храм – на Сейшелах проживает порядка 5 тысяч выходцев из Индии, – католические храмы и даже казино. В центре города установлена маленькая копия Биг Бена – башню подарили острову в честь королевы Виктории.

Биг Бен в Виктории
Биг Бен в Виктории. Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Отель Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts
Отель Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Вдоль побережья раскинуты отели. На южной стороне, к примеру, находится Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts – отель высокого класса с небольшим номерным фондом, что обеспечивает приватность, тишину и покой в любое время.

Номер в отеле Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts
Номер в отеле Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Он понравится людям, ценящим уединение, сервис высокого уровня и максимальный комфорт. Практически со всех номеров открывается чудесный вид – а разве может быть иначе в стране солнца, пальм и океана?

Вид из номера на бассейн и пляж
Вид из номера. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Здесь также можно попробовать креольскую кухню в ресторане Moutya и даже познать секреты ее приготовления на специальном мастер-классе от шеф-повара. Разве не захочется побаловать домашних экзотическими яствами, вернувшись из поездки?

Один из ресторанов в отеле Отель Mango House
Один из ресторанов в отеле Отель Mango House. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Отель открыт в огромной вилле, которая раньше принадлежала итальянскому фотографу – работы бывшего владельца до сих пор украшают ресторан итальянской кухни Muse. Сохранена старинная дверь – существует поверье, что каждый, кто стукнет в нее трижды, в скором времени свяжет себя узами брака.

Бассейн на территории отеля
Бассейн на территории отеля. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

К слову, на Сейшельских островах, в обоих вышеуказанных отелях, можно заключить брак. Тропический ландшафт лишь подчеркнет романтику этого важного события. Сюда же едут молодожены, чтобы провести свой медовый месяц.

Вид на пляж
Пляж. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Чем еще можно заняться на Сейшелах?

На островах доступен дайвинг, снорклинг и водные виды спорта.

Дайвинг на Сейшелах
Дайвинг. Фото: пресс-служба FUN&SUN Kazakhstan

Природный заповедник Валле-де-Мэ
Природный заповедник Валле-де-Мэ. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Путешественники могут отправиться на экскурсию в природный заповедник Валле-де-Мэ на острове Праслен, где растет самый большой кокос - Coco de Mer. Плоды могут достигать 20 килограмм веса. Это – символ страны, который не произрастает больше нигде не планете. Кокос имеет необычную форму – он напоминает женские бедра.

Необычный кокос
Необычный кокос. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

От Праслена и Маэ можно съездить на остров Ла Диг, до него добираются на пароме. Это очень зеленый остров, с красивейшими пляжами и национальным парком L'Union Estate, принадлежавшим когда-то известному аристократическому семейству. Сейчас там расположена плантация ванили и заповедник гигантских черепах.

Ваниль растет на плантации
Плантации ванили. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Пляж на острове Ла Диг
Пляж на острове Ла Диг. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Еще одним развлечением может стать поездка на завод, где производится местный ром с различными вкусами. Здесь же можно продегустировать предложенные напитки и приобрести бутылочку-другую домой.

Ром в бочках на заводе
Ром в бочках на заводе. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Несколько фактов

Стоит отметить, что сейшельцы очень трепетно относятся к своей природе, стараясь сохранить различные виды растений и животных. С Сейшел запрещено вывозить кораллы, ракушки, саженцы.

Сувениры продаются на Сейшелах
Сувениры. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Основными языками являются английский и французский, местные жители также используют креольский; однако тут можно встретить русскоязычных гидов.

Температура воздуха на островах практически всегда стабильна – порядка 28-30 градусов днем, в самые жаркие дни она не превышает 32 градусов, а в самые холодные ночи не опускается ниже 20 градусов по Цельсию.

Отель Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts
Отель Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Местная валюта – сейшельские рупии, расплатиться банковской картой можно не везде, а потому лучше обменять доллары на рупии в аэропорту или обменных пунктах.

Безопасность на Сейшелах находится на очень высоком уровне.

Цветки плюмерии
Плюмерия. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Лодки у причала в Индийском океане
Океан. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008917-rayskiy-landshaft-vkusnaya-eda-i-teplyy-okean-chto-nuzhno-znat-kazahstantsam-o-seyshelah/

Автор: Юлия Абрамова
Райский ландшафт, вкусная еда и теплый океан: что нужно знать казахстанцам о Сейшелах

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.