Трех иностранцев задержали в алматинском аэропорту

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Нескольких граждан Индии задержали в алматинском аэропорту и привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства, передает .

Замглавы Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов сообщил, что при проведении рейдовых мероприятий полицейские выявили в аэропорту Алматы троих нарушителей – все они являются гражданами Индии.

Нарушение состояло в том, что иностранцы уклонились от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока.

Возраст всех трех нарушителей – 19 лет, 21 и 32 года.

"В отношении иностранных граждан сотрудниками транспортной полиции составлен административный протокол по части 4 статьи 517 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения", – отметил Айтуганов.

Аналогичное правонарушение выявлено также на станции Шу при проверке пассажирского поезда сообщением Кокшетау – Кызылорда. Тогда в отношении 28-летнего гражданина Таджикистана был составлен административный материал по части 4 статьи 517 КоАП РК.

Решением судов по административным правонарушениям вышеуказанные иностранцы привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан, с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на 5 лет.

Согласно части 4 статьи 517 КоАП РК, нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока, влечет:

штраф в размере 25 МРП (свыше 76 тысяч тенге);

либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008799-treh-inostrantsev-zaderzhali-v-almatinskom-aeroportu/