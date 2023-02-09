Женщина незаконно получила около 12 млн тенге пенсии в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актюбинской области пенсионерку обязали вернуть государству около 12 миллионов тенге после того, как было выявлено, что она получала пенсию в России и Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение суда Хромтауского района.

Необычное дело рассмотрели в суде в Хромтау. Госорганы уличили теперь уже бывшую гражданку РК в том, что она получала пенсию в двух странах, поэтому ей был предъявлен судебный иск.

Из фабулы дела следует, что в Казахстане женщина получала пенсию с 1995 по 2021 годы. При этом в 2000 году она стала гражданкой Российской Федерации, где с этого периода стала получать еще одну пенсию. Это подтвердили в пенсионном фонде соседней страны.

Представитель Министерства труда и соцзащиты населения РК потребовал, чтобы ответчица вернула Казахстану незаконно выплаченные ей деньги.

Суд установил, что пенсионерка поступила недобросовестно и ее действия являются незаконным обогащением, также она не сообщила в уполномоченный орган о выезде из Казахстана и смене места жительства.

С ответчицы в пользу истца взыскано 11 миллионов 808 тыс. тенге. Также она должна будет выплатить в доход государства госпошлину в размере 354 тыс. тенге.

Как отмечается на портале egov.kz, на основании статьи 28 Конституции РК гражданину Казахстана гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, по случаю потери кормильца и по иным законным основаниям.

Пенсионное обеспечение осуществляется в соответствии с Законом РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

Пенсия - это совокупность государственной базовой пенсионной выплаты и (или) пенсионных выплат по возрасту и (или) пенсионных выплат за выслугу лет и (или) из единого накопительного пенсионного фонда, и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда.

В настоящее время в Казахстане функционирует многоуровневая пенсионная система, состоящая из базового, обязательного и добровольного уровней:

первый уровень (базовый) - государственная базовая пенсионная выплата (республиканский бюджет);

второй уровень (обязательный) - пенсии из солидарной системы (республиканский бюджет) и единого накопительного пенсионного фонда за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов;

третий уровень (добровольный) - выплаты за счет добровольных пенсионных взносов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008761-zhenschina-nezakonno-poluchila-okolo-12-mln-tenge-pensii-v-kazahstane/