Казахстанка переехала в другой город, задолжав кредиторам 6 млн тенге

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Восточно-Казахстанской области найдена 47-летняя женщина, задолжавшая кредиторам 6 млн тенге. Теперь ею будут заниматься судоисполнители, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В отдел миграционной службы УП Усть-Каменогорска поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск 47-летней неплательщицы долгов.

Уже более пяти лет женщина имеет задолженность в размере более 6 млн тенге в пользу одного из казахстанских банков.

В ходе проведенных мероприятий полицейские установили местонахождение казахстанки. Выяснилось, что женщина сменила номер телефона и адрес проживания, переехав в другой город.

Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители.

Стражи порядка отмечают, что в Восточно-Казахстанской области за 2022 год было выявлено более 120 неплательщиков долгов и алиментщиков.

Миграционная служба предупредила, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная (ст.669 КоАП РК) и уголовная ответственности (ст.139 УК РК).

Добавим, что на основании ч.1 ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов - в размере двадцати месячных расчетных показателей или административный арест на срок до пяти суток, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

В соответствии со ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008511-kazahstanka-pereehala-v-drugoy-gorod-zadolzhav-kreditoram-6-mln-tenge/