Стоявшая в три часа ночи возле школы девочка напугала астанчан

Девочка. Иллюстративное фото: pexels.com

В социальных сетях появилось видео, снятое ночью в Астане. Проезжавших мимо школы людей напугала девочка с рюкзаком за спиной. Ситуацию прокомментировали в столичном департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ночь со 2 на 3 февраля в 3.20 возле школы стояла девочка. Что она могла здесь делать в это время? Вызвали полицию, забрали", - указывается в подписи к опубликованным кадрам.

Пользователи отметили, что и они сталкивались в детстве с подобными ситуациями.

"Я как-то в воскресенье в школу пришел", "Все мы немного эта девочка, у всех такие ситуации были", "Может сама собралась? Родители спали, думала, что пора в школу", "Я однажды тоже пришла в школу в 6 утра, спутала в темноте время, вернулась домой", - делятся комментаторы.

Как сообщили в ДП Астаны, 3 февраля в 03.26 на канал "102" поступила информация о том, что возле школы по улице Конституции стоит маленькая девочка.

В ходе проверки стражи порядка выяснили, что несовершеннолетняя проснулась в три часа ночи, оделась и направилась в школу, так как время на домашних часах показывало семь утра.

"Факт отсутствия дочери дома родители узнали от полицейских. Законный представитель девочки привлечен к административной ответственности. С данной семьей проведена профилактическая беседа", - добавили в ведомстве.

По информации портала egov.kz, если ребенок находится в неположенное время без сопровождения родителей или законных представителей, он может оказаться в полиции.

Ребенком является лицо, не достигшее 18-летнего возврата (совершеннолетия).

Законные представители - это родители, усыновители, опекун или попечитель, патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка.

С 23.00 до 06.00 несовершеннолетним нельзя находиться на улице без сопровождения законных представителей.

В случаях, когда в это время дети сидят на скамейке во дворе возле дома, выходят вынести мусор в поздний час, идут в магазин, который находится в 5 метрах от дома, полиция обязана выяснить причину нахождения ребенка вне дома, установить законных представителей, в случае отсутствия возможности их своевременного установления, обеспечить доставление несовершеннолетнего в полицию для принятия дальнейших мер по установлению его законных представителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008028-stoyavshaya-v-tri-chasa-nochi-vozle-shkoly-devochka-napugala-astanchan/