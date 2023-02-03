Штрафовать туристов за поход в горы в непогоду предлагают в Казахстане

Горы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане не первый год штрафуют водителей, которые, игнорируя предупреждения о непогоде, выезжают на дорогу. Аналогичные меры предлагают ввести и по отношению к туристам. Об этом на брифинге СЦК сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент NUR.KZ.

Ибрагим Кульшимбаев сообщил, что в текущий зимний период спасательными подразделениями осуществлено 14 поисково-спасательных работ по поиску 147 туристов, которые, путешествуя по горной местности, не смогли самостоятельно определить маршрут движения для возвращения домой.

"Из-за того, что в ДЧС туристы не сообщают о маршруте, на их поиски и спасение тратят много ресурсов и времени. В горной местности в сложных природных условиях, при низких температурах, ливнях создается угроза жизни и здоровью людей.

Поэтому мы хотим ввести в закон "О туристической деятельности в РК" изменения и дополнения в части утверждения правил предоставления в ДЧС и органы гражданской защиты информации о маршрутах туристов. А также ввести ответственность за непредставление такой информации", – сообщил он.

Позже в кулуарах СЦК он сообщил, что предлагается привлекать к ответственности людей, которые поднимутся в горы, несмотря на предупреждение о непогоде.

"Да, сейчас мы разрабатываем совместно с Министерством культуры и спорта законопроект. За выход в маршрут без предупреждения ДЧС. Сейчас к ответственности привлекают ведь водителей, которые выехали на дорогу, несмотря на метель и предупреждение полиции.

Я говорил об этом в своем докладе. 8 таких водителей привлечены к ответственности, и они оштрафованы на сумму 30 МРП (почти 92 тысячи тенге - прим. ред.). Такие меры предлагаем по отношению к туристам. Соответствующие поправки планируется ввести в закон страны до конца года", – пояснил он.

На официальном сайте Kazakh Tourism (бренд-менеджера страны по туризму) приводится памятка для туриста, в которой указаны некоторые правила.

Например, следует помнить, что в Казахстане много достопримечательностей находятся в пограничных зонах, куда необходимо заранее выписывать пропуск (для иностранных гостей документы подаются за месяц).

А для входа в национальные парки и заповедники необходимо оплатить небольшую государственную пошлину в банке, за исключением некоторых ООПТ (особо охраняемые природные территории), где оплату можно провести на шлагбауме.

Кроме того, иностранным гостям важно не допускать просрочки регистрации, следить за сроком действия документов, удостоверяющих личность, чтобы не возникло неприятной ситуации снятия с рейса. Помимо просрочки регистрации, распространенной ошибкой является утеря регистрационного листа.

Необходимо всегда помнить правила поведения и законы, которые надо соблюдать в общественных местах. Например, за распитие спиртных напитков, курение или выброс мусора в неположенном месте полагается штраф. Еще необходимо заранее узнать, какие документы нужно при себе иметь в тех или иных местах посещения. Изучить "Правила посещения" особо охраняемых природных территорий, чтобы случайно не нарушить закон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007968-shtrafovat-turistov-za-pohod-v-gory-v-nepogodu-predlagayut-v-kazahstane/