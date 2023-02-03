Водителя авто с торчащими ногами из багажника наказали в Петропавловске

Ноги торчат из багажника авто. Кадр из видео: YouTube/Petropavlovsk [ North Kazakhstan ]

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как из багажника машины торчат ноги в обуви. Как сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале, водителя авто нашли и привлекли к ответственности.

На YouTube-канале Petropavlovsk [North Kazakhstan] опубликовано видео, на котором запечатлена машина, из багажника которой видны ноги в обуви.

Как сообщили в полиции, стражи порядка задержали 22-летнего водителя автомашины "ВАЗ-2112".

В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по части 5 статьи 590 КоАП РК “Нарушение правил эксплуатации ТС”. Данное правонарушение влечет штраф в размере 5 МРП (17250 тенге).

Кроме этого, с ним была проведена профилактическая беседа.

Позднее в Instagram-паблике Petropavlovsk.news появились подробности случившегося. В публикации говорится, что водитель авто пошутил, набив штаны поролоном и привязав к ним ботинки. Сам молодой человек говорит, что целью данного поступка был социальный эксперимент.

Ранее в Астане водитель авто перевозил подростка в багажнике, а второй водитель, ехавший следом на машине, снимал видео для соцсетей. Всех участников данного инцидента привлекли к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007882-voditelya-avto-s-torchaschimi-nogami-iz-bagazhnika-nakazali-v-petropavlovske/