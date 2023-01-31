Повысить тариф на воду планируют в Алматы

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Директор ГКП "Алматы Су" Ильяс Казиев во время РСК сообщил, что в течение года в Алматы будет повышен тариф на воду. По его словам, это необходимо для обеспечения модернизации сетей. Тариф на воду в городе не повышался в течение последних девяти лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Казиев, вопрос изменения тарифной политики сейчас рассматривается в сторону увеличения.

"Действующий тариф не способен обеспечить финансирование модернизации сетей. Из-за этого происходят крупные аварии. Как, например, на Мынбаева. Существующий тариф позволяет нам реконструировать до 25 км в зависимости от диаметра сетей. На самом деле нужно реконструировать больше 100 км. Эти средства необходимо предусмотреть в тарифе.

Сейчас идет работа по расчету и изменению нормативно-правовой базы. И в правительстве, и в городском акимате этим заняты. Коммунальные предприятия тоже участвуют. Тарифы будут повышаться в течение года. Это вопрос очень важный", — заявил Казиев.

Он добавил, что тариф на воду в Алматы составляет 48 тенге. Это один из самых низких тарифов по всему Казахстану. При этом в городе есть частные водоснабжающие организации, которые устанавливают тариф на уровне 77 тенге и 160 тенге.

Официальный представитель "Алматы Су" Серик Шагиров добавил, что в сторону увеличения тариф в Алматы не менялся в течение последних девяти лет. Более того, с его слов, за последние семь лет он существенно снизился. В 2014 году один кубический метр стоил 55 тенге, против сегодняшних 48 тенге.

"Средняя алматинская семья, которая имеет приборы учеты воды, платит за воду 400-500 тенге. Это сравнительно небольшая сумма, учитывая, что бутылка воды сейчас стоит 200 тенге.

Тариф будет социально-ориентированным. К этому вопросу все подойдут с большой серьезностью. Сейчас разрабатываются варианты, чтобы нагрузки на население не было", — заявил Шагиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007415-tarif-na-vodu-uvelichat-v-almaty-v-2023-godu/