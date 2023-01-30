Женщина едва не утонула в Каспийском море (видео)

Каспийское море. Фото: t.me/qr_tjm

В воскресенье, 29 января, в ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о тонущей в Каспийском море женщине. Водолазам удалось спасти ее, сообщает официальный Telegram-канал МЧС РК.

Как рассказали в ведомстве, сообщение на пульт дежурного поступило в 15:51. Всего за 7 минут на место инцидента прибыли спасатели, дежурившие неподалеку.

"К этому времени женщина уже стала уходить ко дну. Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в спасении женщины участвовали 4 сотрудника ДЧС.

Едва не утонувшую казахстанку передали работникам Центра медицины катастроф. Почему она оказалась в воде, не уточняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007221-zhenschina-edva-ne-utonula-v-kaspiyskom-more-video/