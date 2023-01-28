Подросток упал в обморок в автобусе в Таразе

Полиция. Фото с места событий: t.me/POLICE_of_KZ

Подросток потерял сознание в автобусе в Таразе - ему на помощь пришли сотрудники полиции. Родители поблагодарили стражей порядка, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Полицейские Тараза в ходе патрулирования возле остановки заметили женщину, которая звала на помощь.

Как оказалось, подросток потерял сознание в общественном транспорте.

Сотрудники оперативно доставили его в больницу, где ему была оказана необходимая помощь. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо.

Как отметили в полиции, родители подростка поблагодарили полицейских за своевременную помощь и спасение сына.

Напомним, похожий случай произошел в Туркестанской области - полицейский спас малыша, у которого начались судороги. Мальчику стало плохо, он упал в обморок. Вместе с прохожей, которая оказалась медсестрой, полицейский оказал ребенку первую помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007123-podrostok-upal-v-obmorok-v-avtobuse-v-taraze/