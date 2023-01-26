Пропавшую больше двух недель назад 23-летнюю девушку нашли в СКО
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10 января в Северо-Казахстанской области пропала 23-летняя Алена Пяткова. К поискам подключились волонтеры. Девушку нашли. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.
По информации волонтеров, 23-летняя жительница Мамлютки Алена Пяткова 10 января выехала из дома в Петропавловск и перестала выходить на связь.
Как сообщили в ДП Северо-Казахстанской области, после появления публикации в соцсетях о пропаже девушки стражи порядка начали проверку. Выяснилось, что родственники молодой жительницы региона сначала пытались найти ее самостоятельно, а 16 января обратились в полицию.
Правоохранители нашли девушку в Петропавловске. С ней поговорили и сообщили об этом заявителям. Остальные обстоятельства ее исчезновения в настоящее время выясняются.
На портале egov.kz отмечается, что первый признак пропажи - исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).
Другие критерии:
- человек не выходит на связь длительное время - не отвечает на звонки, СМС, сообщения в соцсетях;
- никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;
- отсутствие на рабочем месте;
- документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;
- остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена в непривычном месте и т.п.
Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь после 3 дней с момента исчезновения человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006934-propavshuyu-bolshe-dvuh-nedel-nazad-23-letnyuyu-devushku-nashli-v-sko/