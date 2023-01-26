СуперЦОНы появятся в Казахстане

Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности на коллегии ведомства рассказал о планах по созданию суперЦОНов, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин сообщил о сегодняшних проблемах в работе ЦОНов.

"На основе клиентского опыта предоставления госуслуг в ЦОНах мы поняли, что граждане, получив услуги в ЦОНе, обивают пороги других инстанций: ЕНПФ, коммунальных предприятий, акиматов и других", - заявил министр.

Он рассказал, как будет решаться данная проблема.

"Все эти организации мы хотим сконцентрировать в одном здании, чтобы все возникшие потребности граждан решались в одном месте.

На сегодня мы с акиматом Астаны договорились, что это будет единое пространство, то есть суперЦОН для комфортного и качественного обслуживания граждан", - резюмировал Багдат Мусин.

Центр обслуживания населения (ЦОН) - юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте gov.kz.

Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.

В свою очередь спецЦОНы, как сообщается на сайте "Электронного правительства", были созданы для существенной экономии времени и средств казахстанских автовладельцев.

Особенности таких центров заключаются в предоставлении услуг по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006932-supertsony-poyavyatsya-v-kazahstane/