Лихачей с "пистолетом", устроивших беспредел на дорогах в Алматы, наказала полиция

Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети распространился видеоролик, на котором несколько молодых людей создают аварийные ситуации на дорогах в Алматы. Полиция установила нарушителей и привлекла их к административной ответственности.

В Telegram-канале EGOV.PRESS опубликовали видеоролик, на кадрах которого несколько молодых парней неоднократно нарушают правила дорожного движения. Также герои видео демонстрируют вещь, напоминающую огнестрельное оружие, и распивают, предположительно, спиртные напитки, находясь за рулем авто.

По данному инциденту полиция Алматы привлекла к административной ответственности троих человек, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

Водителя автомашины Lexus IS-250 - гражданина Е. 2003 года рождения - наказали:

по части 2 статьи 590 КРКобАП - за управление авто без государственных регистрационных номерных знаков (штраф в размере 10 МРП - 30,6 тыс. тенге);

по части 2 статьи 230 - за управление авто без страховки.

Водителя автомашин Porshe Cayenne, Hyundai Elantra, Mercedes-Bens S-500 - гражданина А. 2000 года рождения - наказали:

по части 2 статьи 230 КРКобАП;

по части 1 статьи 606 - за нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки (штраф - 30,6 тыс. тенге);

по части 1 статьи 613 - за невыполнение требований полиции (штраф в размере 40 МРП (свыше 122 тысяч тенге) либо административный арест на срок до 3 суток);

по части 1 статьи 603 - за установку на ТС сигнальных громкоговорящих установок;

по части 3 статьи 612 - за управление авто лицом без документов и не имеющим права управления (штраф в 50 МРП (153 тысячи тенге) либо административный арест на 10 суток).

Кроме того, меры административного воздействия применили в отношении гражданина Б., 2004 года рождения:

по части 2 статьи 593 КРКобАП - за управление ТС без ремня безопасности (штраф в 5 МРП - 15 тысяч тенге);

по части 1 статьи 595 - за управление авто без подачи светового сигнала (штраф в 5 МРП - 15 тысяч тенге).

Автомобили всех троих водворили на специализированную штрафстоянку.

Выяснилось также, что "пистолет" в руках одного из участников видео - зажигалка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006618-lihachey-s-pistoletom-sozdavavshih-avariynye-situatsii-na-dorogah-v-almaty-nakazala-politsiya/