Свыше 250 деревьев вырубили из-за строительства развязки в Алматы

Развязка. Иллюстративное фото: акимат Алматы

В Алматы вырубили более 250 деревьев из-за строительства развязки на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в акимате города.

"Согласно проекту строительства дорожной развязки на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова снесено 258 деревьев:

2017 год - 76 штук;

2018 год - 123 штук;

2022 год - 57 штук", – рассказали в акимате.

Там отметили, что на текущий момент уже произведена компенсационная посадка в размере 1285 деревьев.

Строительство развязки еще не окончено, на данный момент ведутся строительные работы.

Напомним, в 2017 году жители улицы Жансугурова, чьи дома попали под снос для строительства новой развязки, были возмущены размером предлагаемой компенсации. Так, кому-то предложили 714 296 тенге за дом с участком, другим - 360 256 тенге, а кому-то и вовсе 181 632 тенге.

Позднее алматинцы жаловались: большинство домов поблизости уже были снесены из-за строительства развязки, а те, кто еще не получил выплаты, вынуждены были терпеть трудности из-за отсутствия питьевой воды, газа и электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006499-svyshe-250-derevev-vyrubili-iz-za-stroitelstva-razvyazki-v-almaty/