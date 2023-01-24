Тоннами испорченных овощей завалили полигон для снега в Актобе (видео)

Отходы на полигоне в Актобе. Фото: diapazon.kz

В Актобе водитель "КамАЗа" выгрузил 40 тонн испорченных овощей на полигон, куда обычно складируют снег. Неравнодушные горожане сняли это на видео. Теперь водителю грозит наказание, передает сайт телеканала КТК.

Отмечается, что выгруженные овощи - отходы теплиц.

"Одна из компаний, субъект нашего продовольственного сектора, вывозит сюда свои отходы. В пакетах - ботва, замерзшие помидоры и все остальные твердые бытовые отходы, вперемешку с каменной ватой", – говорится в опубликованном ролике.

Видео с овощами ужаснуло горожан. Люди считают, что весной, когда снег растает, испорченные помидоры и прочий мусор попадут в реки Актобе.

Как выяснилось, у водителя "КамАЗа", выгрузившего отходы, договор с одной из компаний, которая выращивает томаты. Мужчина должен был выгрузить мешки с пропавшими овощами на свалке для твердых бытовых отходов. Но вместо этого вывалил 40 тонн мусора на снежном полигоне.

Личность нарушителя установили и уже заставили убрать все за собой. Но этим он не отделается. Придется еще выплатить штраф – свыше 100 тысяч тенге.

"Во избежание оплаты полигона водитель решил вывезти мусор на снежный полигон. Дежурными специалистами был остановлен этот факт. Зарегистрировали, вызвали 102. На данный момент ведутся административные мероприятия", – сообщил главный специалист отдела ЖКХ акимата Актобе Ернар Калауов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006473-tonnami-isporchennyh-ovoschey-zavalili-poligon-dlya-snega-v-aktobe-video/