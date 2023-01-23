Жителям многоэтажки в Усть-Каменогорске пришлось погасить долг соседа

Туалет. Иллюстративное фото: pexels.com

Нестандартная ситуация произошла в Усть-Каменогорске, где жителям многоэтажного жилого дома пришлось погасить долг соседа перед водоканалом. Люди говорят, что мужчина продолжал пользоваться унитазом, несмотря на установленную заглушку в системе канализации, передает YK-news.kz.

Жители одного из домов на улице Челюскина (Аблакетка) стали заложниками ситуации. У их соседа на пятом этаже скопился долг за услуги водоснабжения и канализации, поэтому сотрудники КГП "Өскемен Водоканал" установили заглушку.

"У него полный унитаз, полная ванна с отходами жизнедеятельности. Когда это все полилось вниз, к нему пришел сосед разбираться, а хозяин спрятался за шкаф", - рассказывает жительница дома.

В КГП "Өскемен Водоканал" пояснили, что квартира с 2021 года числится пустующей. С этого же периода не производилось начисление абонентской платы.

"Прежняя владелица квартиры умерла. У нее был долг, который погашался по решению суда. За долги и была поставлена заглушка", - отметили в водоканале.

От безысходности жители дома решили погасить оставшуюся сумму задолженности, чтобы заглушку убрали. Собрали деньги еще в ноябре прошлого года, но сотрудники водоканала никак не могли попасть в квартиру - двери им никто не открывал.

"4 января старший по дому внес эту сумму - 32620 тенге", - добавили в КГП.

Только 13 января коммунальщикам, забравшимся на крышу, удалось извлечь заглушку.

Закон "О жилищных отношениях" предусматривает, что использование квартир не должно приводить к их разрушению или порче, нарушать условия проживания (пребывания) других собственников квартир, нежилых помещений и должно соответствовать строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным нормам и правилам.

В правилах предоставления коммунальных услуг отмечается, что потребитель должен производить оплату по платежным документам, выписанным поставщиком.

Сроки оплаты за коммунальные услуги определяются законодательством или договором между потребителем и поставщиком.

При этом абонент должен обеспечить доступ представителей поставщика для устранения аварий, проверки приборов учета и снятия показаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006402-zhitelyam-mnogoetazhki-v-ust-kamenogorske-prishlos-pogasit-dolg-soseda/