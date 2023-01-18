Автосалон вернул казахстанке 11 млн тенге за бракованную машину

Автосалон. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Атырау купила в автосалоне машину, а она оказалась некачественной. Женщина написала претензию продавцу, но она осталась без ответа. Тогда она обратилась в региональный департамент по защите прав потребителей, сообщается на официальном сайте Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

По данным ведомства, покупательница обратилась с претензией к автосалону и потребовала заменить купленный автомобиль на новый или вернуть деньги. Однако ее обращение оставили без ответа.

Тогда женщина написала заявление в Департамент по защите прав потребителей Атырауской области. Была начата внеплановая проверка. Сотрудники составили протоколы по пп.2, 3 п.5 ст.190 КоАП РК и наложили на компанию административное взыскание в виде предупреждения.

Кроме того, фирме выдали предписание об устранении нарушения, но его не исполнили. Поэтому сотрудники департамента составили еще один протокол по п.3 ст.462 КоАП РК. Материал был направлен в суд для принятия решения.

В итоге ТОО оштрафовали на 428 820 тенге. В связи с несогласием с решением суда компания подала апелляционную жалобу. Однако решение суда оставлено без изменения.

В настоящее время заключенный между ТОО и покупательницей договор на поставку автомобиля расторгнут, 11 млн тенге возвращены женщине.

Добавим, что в соответствии с пп. 2, 3 п.5 ст.190 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей) неисполнение продавцом обязанностей по обеспечению обмена или возврата товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества, а также непредоставление в срок письменного ответа на претензию об устранении нарушений прав и законных интересов потребителя влечет предупреждение.

А по п.3 ст.462 КоАП РК за невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции предусматривается штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятисот месячных расчетных показателей с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005798-avtosalon-vernul-kazahstanke-11-mln-tenge-za-brakovannuyu-mashinu/