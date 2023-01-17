Подростка поместили в багажник авто и снимали на видео для соцсетей в Астане

Подросток в багажнике авто. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Астане водитель автомобиля марки Toyota перевозил несовершеннолетнего в багажнике, а второй водитель, ехавший следом на машине марки BMW, снимал видео для соцсетей. Всех участников данного инцидента привлекли к ответственности, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По данным ведомства, очевидцы зафиксировали действия нарушителей и передали в полицию.

Как выяснили стражи порядка, водители поменяли на своих машинах государственно-регистрационные номерные знаки, тем самым управляли транспортом с подложными номерами.

"Решением Специализированного административного суда города Астаны двое нарушителей, согласно части 4 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками – прим. ред.), лишены права управления транспортными средствами сроком на один год и арестованы на сутки", – говорится в сообщении полиции.

Кроме того, полицейские установили 16-летнего подростка, который участвовал в съемке видео. За совершение мелкого хулиганства его привлекли к административной ответственности по статье 434 КРКоАП.

Согласно части 1 статьи 434 КРКоАП, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 5 МРП (17250 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005697-podrostka-pomestili-v-bagazhnik-avto-i-snimali-na-video-dlya-sotssetey-v-astane/