Россиянина выдворили из Казахстана за незнание закона о гражданстве
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Бывший гражданин Казахстана, несколько лет назад сменивший паспорт на российский, вовремя не уведомил об этом компетентные органы. Факт выявили при прохождении транспортного контроля в аэропорту Астаны, передает сайт столичного суда.
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям столицы рассмотрел дело в отношении гражданина России Т.
Оказалось, что Т. сменил гражданство Казахстана на российское в августе 2020 года. Но не сдал паспорт и удостоверение личности РК, а также не сообщил о смене в органы внутренних дел или загранучреждения Казахстана.
По закону, уведомить данные органы необходимо в течение 30 календарных дней.
Данный факт выявлен сотрудниками линейного отдела полиции в январе 2023 года при прохождении Т. транспортного контроля в международном аэропорту Астаны.
Сообщается, что гражданин Т. вину признал и рассказал, что допустил нарушение из-за незнания закона. В 2020 году, по его словам, написал заявление об отказе от гражданства РК и посчитал это достаточным.
Согласно ст. 21 Закона "О гражданстве РК", текст которого опубликован на сайте ИПС "Адилет", гражданство РК утрачивается, если лицо приобрело гражданство другого государства.
В соответствии с ч. 2 ст. 496 КоАП, несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (612 тысяч тенге) либо административное выдворение за пределы Казахстана.
Постановлением суда Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, в отношении него наложено административное взыскание в виде административного выдворения за пределы Казахстана.
Постановление суда вступило в законную силу со дня его вынесения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005250-rossiyanina-vydvorili-iz-kazahstana-za-neznanie-zakona-o-grazhdanstve/