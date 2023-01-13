Россиянина выдворили из Казахстана за незнание закона о гражданстве

Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Бывший гражданин Казахстана, несколько лет назад сменивший паспорт на российский, вовремя не уведомил об этом компетентные органы. Факт выявили при прохождении транспортного контроля в аэропорту Астаны, передает сайт столичного суда.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям столицы рассмотрел дело в отношении гражданина России Т.

Оказалось, что Т. сменил гражданство Казахстана на российское в августе 2020 года. Но не сдал паспорт и удостоверение личности РК, а также не сообщил о смене в органы внутренних дел или загранучреждения Казахстана.

По закону, уведомить данные органы необходимо в течение 30 календарных дней.

Данный факт выявлен сотрудниками линейного отдела полиции в январе 2023 года при прохождении Т. транспортного контроля в международном аэропорту Астаны.

Сообщается, что гражданин Т. вину признал и рассказал, что допустил нарушение из-за незнания закона. В 2020 году, по его словам, написал заявление об отказе от гражданства РК и посчитал это достаточным.

Согласно ст. 21 Закона "О гражданстве РК", текст которого опубликован на сайте ИПС "Адилет", гражданство РК утрачивается, если лицо приобрело гражданство другого государства.

В соответствии с ч. 2 ст. 496 КоАП, несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (612 тысяч тенге) либо административное выдворение за пределы Казахстана.

Постановлением суда Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, в отношении него наложено административное взыскание в виде административного выдворения за пределы Казахстана.

Постановление суда вступило в законную силу со дня его вынесения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005250-rossiyanina-vydvorili-iz-kazahstana-za-neznanie-zakona-o-grazhdanstve/