Пять дней простоял на морозе иностранец из-за опрокидывания фуры в кювет в Костанайской области

Водитель. Фото с места событий: Polisia.kz

Гражданин Узбекистана Ильхом Махмудов попал в непростую ситуацию на автодороге Костанай – Карабутак. Его грузовик опрокинулся в кювет, несколько дней машину не могли вытащить из снежного плена, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как оказалось, мужчина ехал из России в Узбекистан, но на территории Казахстана попал в ДТП – на 304 км автодороги Костанай – Карабутак мужчина не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет.

На место происшествия прибыли полицейские, которые нашли необходимую дорожную спецтехнику и очищали путь в течение нескольких дней, тем не менее, вытащить грузовик не получалось. Осуществить это смогли только, задействовав гусеничную технику, которая была направлена административной полицией ДП области из Костаная.

"Я простоял на дороге 5 дней. На улице был сильный мороз, нас обеспечили жильем и питанием. Выражаю огромную благодарность сотрудникам полиции, желаю им успеха на службе", - рассказал водитель.

В похожей ситуации оказался и гражданин Турции. Его автомобиль также помогли вытащить местные стражи порядка.

Полицейские района помогли еще 7 водителям большегрузов, у которых из-за низкого понижения температуры замерзли тормозные системы либо топливо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005159-pyat-dney-prostoyal-na-moroze-inostranets-iz-za-oprokidyvaniya-fury-v-kyuvet-v-kostanayskoy-oblasti/