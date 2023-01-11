"Для нас это был вызов": как второй "Аватар" переводили на казахский, рассказал режиссер дубляжа (видео)

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Кинокартину легендарного режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды", переведенную на казахский язык ("Аватар: Су жолы") начали показывать в кинотеатрах страны. По данным официального дистрибьютора, сеансы на казахском языке уже посетили более 42 000 зрителей. Корреспондент KAZ.NUR.KZ пообщался с режиссером дубляжа "Аватара" на казахском языке Шах-Муратом Ордабаевым и узнал, как проходил дубляж фильма, какие сложные и интересные моменты были в процессе работы.

По словам Шах-Мурата Ордабаева, фильм "Аватар: Су жолы" был для него одним из самых сложных проектов.

"Я был режиссером дубляжа более 20 картин, были и анимационные, музыкальные проекты. Но "Аватар: Су жолы" стал одним из самых сложных. Во-первых, сам жанр не из легких. Во-вторых, хронометраж фильма - три с половиной часа. В-третьих, в фильме переплетаются несколько языков. Главные герои говорят на английском и на'ви (язык планеты Пандора в фильме - прим. ред.). Поскольку на'ви - вымышленный народ, то было непросто передать их духовные и религиозные знания, с учетом особенностей казахского языка. Для нас это было вызовом. Но с помощью замечательного творческого коллектива, я думаю, мы добились хорошего результата", - вспоминает режиссер.

Команда дубляжа фильма "Аватар: Су жолы". Фото: из личного архива Шах-Мурата Ордабаева

Главного героя фильма - Джейка Салли озвучил актер Кобыланды Болат.

Коллаж: NUR.KZ. Фото: Instagram/kobylandy_bolat/meloman_afisha

Зои Салдану озвучивает Шехназ Кызыканова. На дублирование фильма ушло около 45 дней.

Коллаж: NUR.KZ. Фото: Instagram/shekhnaza_k/meloman_afisha

Режиссер говорит, что, поскольку фильм на дубляж предоставили за несколько месяцев до премьеры, был строгий контроль безопасности с их стороны, чтобы не было утечки информации.

"Время поджимало. Уровень безопасности фильма был очень высоким. Поскольку предполагалось, что этот фильм будет иметь большой успех в прокате, за безопасностью тщательно следили. Это усложняло нашу работу", — отмечает Шах-Мурат Ордабаев.

По словам режиссера, Дисней сам выбирал тех, кто будет озвучивать главных героев.

"По давней системе Диснея, какой бы фильм мы ни дублировали, производящая компания присылает отрывок из фильма, мы приглашаем актеров, которые подходят по тембру голоса. Например, для озвучки Джейка мы пригласили 6-7 актеров, лучших среди них мы отправили в Дисней. Они сами утверждают актера. Так, они сами решили, кто будет озвучивать Джейка. На самом деле, в августе прошлого года мы уже делали озвучку фильму "Аватар", который вышел в 2009 году. Он был показан в кинотеатрах в течение короткого времени. Кобыланды и Шехназ были утверждены уже на тот момент. Мы не можем выбирать главных героев самостоятельно, только второстепенных персонажей", - рассказывает Ордабаев.

Режиссер добавил, что актеры, озвучившие "Аватара", продолжат озвучивать своих персонажей, если выйдут новые части.

"Например, Кобыланды и Шехназ прошли кастинг на первую часть "Аватара", а на вторую прошли уже без кастинга. Если третью часть "Аватара" нужно будет озвучить на казахском языке, то они автоматически пройдут кастинг и озвучат своих персонажей", - пояснил Ордабаев.

Коллаж: NUR.KZ. Фото: Instagram/shekhnaza_k/kobylandy_bolat/meloman_afisha

Режиссер дубляжа призвал казахоязычную аудиторию поддерживать произведения на казахском языке.

"Язык нужен только нам. Он не нужен ни киностудии, которая снимает фильм, ни тем, кто его показывает. Используя эту возможность, мы должны поддержать казахский язык, поднять его статус, выбрав родной язык в нашей стране. Поэтому давайте ходить на казахские спектакли и концерты, читать произведения наших классиков", - обратился режиссер.

Отметим, по данным официального дистрибьютора голливудской киностудии в стране, впервые за 12-летнюю историю дубляжа голливудских фильмов переведенный на казахский язык фильм "Аватар: Су жолы" в Казахстане установил абсолютный рекорд по кассовым сборам.

"Аватар: Су жолы" стал третьим фильмом Disney, переведенным на казахский язык в 2022 году. Дубляж произведен студией Aray Media Group, чьи работы отличает грамотный литературный слог. Кино — отличный способ популяризации языка, общие сборы фильма "Аватар: Су жолы" на казахском языке составляют рекордные 69 млн тенге. Суммарно сеансы на казахском языке посетило более 42 тысяч зрителей", - говорится в официальном сообщении на странице дистрибьютора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004916-dlya-nas-eto-bylo-vyzovom-kak-vtoroy-avatar-perevodili-na-kazahskiy-rasskazal-rezhisser-dublyazha-video/