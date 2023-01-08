Оставшимся без тепла в сильный мороз домам вернули отопление в Актобе

Радиатор отопления. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе многоэтажные дома снова подключили к отоплению. Ремонтные работы уже завершены, об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата Актюбинской области.

"7 января 2023 года в связи необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ были введены временные ограничения в ряде многоквартирных жилых домов по проспекту Абулхаир хана и улицы М.Оспанова.

Поле принятых соответствующих мер оперативно произведена подача теплоснабжения в полном объеме во все дома", - сообщили в акимате.

В акимате отметили, что учитывая погодные условия, на предприятиях и организациях жизнеобеспечения города приведены в повышенную готовность вспомогательные аварийно-восстановительные бригады.

Напомним, сегодня жители ряда многоэтажных домов в Актобе пожаловались на отсутствие отопления в своих квартирах, в то время, когда на улице сильные морозы. Теплоснабжающая организация объяснила причину ЧП повреждением запорной арматуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004542-ostavshimsya-bez-tepla-v-silnyy-moroz-domam-vernuli-otoplenie-v-aktobe/