Траурный венок принесли к ресторану McDonald’s в Костанае. Нарушителя задержали

Траурный венок у ресторана McDonald's. Фото: top-news.kz

После того, как стало известно, что рестораны быстрого питания McDonald’s закроются в Казахстане, один из жителей Костаная возложил траурный венок к зданию одного из заведений. Его задержали за мелкое хулиганство, говорится в официальном новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Фото ресторана McDonald’s с траурным венком было опубликовано в газете "Наш Костанай". Отмечается, что кадр прислали подписчики издания. Тем не менее вскоре венок уже убрали.

Позже полицейские сообщили, что задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана быстрого питания в Костанае. По словам стражей порядка, этот поступок правонарушитель объяснил спором с другом.

"В отношении задержанного составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Окончательное процессуальное решение будет принято судом", – отметили в Управлении полиции города Костаная.

Кроме того, при задержании этот гражданин управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что также был привлечен к административной ответственности.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может уйти с казахстанского рынка из-за проблем с поставками. Вчера же сеть ресторанов быстрого питания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" официально объявила, что прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках.

Добавим, что первый ресторан McDonald’s в Казахстане открылся 8 марта 2016 года в Астане. Казахстан стал юбилейной 120-й страной, где работали предприятия сети. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004502-traurnyy-venok-prinesli-k-restoranu-mcdonalds-v-kostanae-narushitelya-zaderzhali/