Массовая драка попала на видео в Кызылорде: в участок доставили 18 человек

Задержание. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Кызылорды пресекли драку, произошедшую на одной из улиц города. 18 человек были доставлены в полицейский участок, передает официальный новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, в Сети была опубликована видеозапись драки на одной из улиц города Кызылорды.

"По данному факту на место происшествия незамедлительно выехали наряд полиции и оперативно-следственная группа, которые пресекли драку", – заявили полицейские.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Жалоб и заявлений в полицию также не поступало.

Отмечается, что было задержано 18 человек. Факт зарегистрировали по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство". На данный момент ведется следствие.

Добавим, что согласно Уголовному кодексу РК, хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом, если хулиганство совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, на борту воздушного, морского или железнодорожного транспорта либо же связано с сопротивлением представителю власти, то оно наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004491-massovaya-draka-popala-na-video-v-kyzylorde-v-uchastok-dostavili-18-chelovek/