Закончились продукты: спасатели пришли на помощь застрявшим в непогоду детям в ВКО
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Сотрудники ДЧС пришли на помощь детям из спортивной школы, застрявшим из-за непогоды в одном из отдаленных сел в ВКО, сообщается на официальном сайте МЧС РК.
Как оказалось, спасателям ДЧС ВКО поступил вызов из Глубоковского района села Топиха, где в одном из спортивных детских клубов остались 2 тренера и 8 детей.
Они не смогли самостоятельно покинуть село и вернуться в Усть-Каменогорск из-за непогоды.
Подчеркивается, что продукты питания у них заканчивались.
На помощь прибыли сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимой технике "ШЕРП".
Спасатели смогли преодолеть снежные заносы и добраться до места.
Тренеров и детей благополучно эвакуировали до города.
Как отметили специалисты, в медицинской помощи они не нуждаются.
"ДЧС ВКО рекомендует гражданам с пониманием относится к закрытию автодорог, эти мероприятия проводятся с целью вашей же безопасности. Во время штормового предупреждения не стоит рисковать и покидать населенные пункты. Зимняя дорога всегда представляет опасность", - призвали спасатели.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004471-zakonchilis-produkty-spasateli-prishli-na-pomosch-zastryavshim-v-nepogodu-detyam-v-vko/