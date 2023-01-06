Закончились продукты: спасатели пришли на помощь застрявшим в непогоду детям в ВКО

Спасатели. Кадр из видео.: МЧС РК

Сотрудники ДЧС пришли на помощь детям из спортивной школы, застрявшим из-за непогоды в одном из отдаленных сел в ВКО, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Как оказалось, спасателям ДЧС ВКО поступил вызов из Глубоковского района села Топиха, где в одном из спортивных детских клубов остались 2 тренера и 8 детей.

Они не смогли самостоятельно покинуть село и вернуться в Усть-Каменогорск из-за непогоды.

Подчеркивается, что продукты питания у них заканчивались.

На помощь прибыли сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимой технике "ШЕРП".

Спасатели смогли преодолеть снежные заносы и добраться до места.

Тренеров и детей благополучно эвакуировали до города.

Как отметили специалисты, в медицинской помощи они не нуждаются.

"ДЧС ВКО рекомендует гражданам с пониманием относится к закрытию автодорог, эти мероприятия проводятся с целью вашей же безопасности. Во время штормового предупреждения не стоит рисковать и покидать населенные пункты. Зимняя дорога всегда представляет опасность", - призвали спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004471-zakonchilis-produkty-spasateli-prishli-na-pomosch-zastryavshim-v-nepogodu-detyam-v-vko/