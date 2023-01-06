Метель и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Метель. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявили из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов Казахстана. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

7 января днем на западе, севере Улытауской области ожидается ветер южный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В субботу на востоке, юге, в центре Абайской области пообещали метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, на западе, в центре, юге области 15-20 м/с.

Завтра в Восточно-Казахстанской области прогнозируют осадки, на северо-востоке области сильные осадки (преимущественно снег). Метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

7 января на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе области ожидается метель, днем гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Завтра на севере Туркестанской области синоптики пообещали туман. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, юге, в горных и предгорных районах 15-20 м/с.

В субботу на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью на севере области низовая метель. Ветер северный, северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

7 января в северной половине Актюбинской области возможна низовая метель. На западе, севере, в центре области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный в северной половине области порывы 15-20 м/с.

В субботу на севере Кызылординской области днем ожидается гололед. В центре области ожидается туман.

7 января ночью на севере, в центре, горных районах, днем в центре, юге Жетысуской области пообещали гололед.

Сильный ветер прогнозируют в Астане 7 января.

Завтра ночью на большей части Костанайской области ожидается снег, днем на большей части области осадки (снег, дождь). Метель. В центре области гололед, туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

В субботу на севере, западе Акмолинской области пообещали метель. На севере, юго-востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере области порывы 23-28 м/с.

Завтра днем на севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 17-22 м/с.

7 января на юго-востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004468-metel-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/