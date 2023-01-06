Агрессию водителей из-за закрытия трассы сняли на видео в Карагандинской области

Водители и полицейские. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

Близ Балхаша водители легковых автомобилей устроили разборки с полицейскими, требуя открыть занесенную снегом трассу в сторону Караганды. Инцидент попал на видео. Ситуацию прокомментировали в ДП Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Агрессивную реакцию водителей на закрытие трассы сняли на видео близ Балхаша. На кадрах запечатлена группа людей, которая кидалась на полицейских и пыталась прорваться на автодорогу Алматы-Екатеринбург.

Ролик вызвал резонанс среди пользователей соцсетей.

"Нужно отправить их на трассу и не спасать", "Отпустить и пусть едут! Только спасателей к ним не высылать! Как хотят, так пусть из заносов и выбираются!" - пишут комментаторы.

В пресс-службе ДП Карагандинской области отметили, что видео было снято вчера, 5 января, возле Балхаша. Трасса Алматы-Екатеринбург была закрыта из-за неблагоприятных погодных условий - метели и обильного снегопада.

"Для обеспечения безопасности граждан сотрудники батальона патрульной полиции дежурили на дорогах круглосуточно. Они совместно с работниками ДЧС спасали и эвакуировали людей из застрявших в снегу машин.

К сожалению, не все водители прислушиваются к рекомендациям экстренных служб и, рискуя собой, выезжают на дороги. Ситуация, снятая близ Балхаша, еще одно тому подтверждение.

Водителям, запечатленным на видео, силами полицейских и местных исполнительных органов на период ожидания открытия дороги был предоставлен теплый кров и горячее питание. Им нужно было просто набраться терпения. Но вместо этого они стали спорить с патрульными и требовали открыть проезд. А между тем расстояние от Балхаша до Караганды неблизкое, примерно 400 километров", - пояснили в ведомстве.

Несмотря на просьбы полицейских, трое автолюбителей все-таки нарушили запрет и выехали на трассу. Стражи порядка уже установили госномера машин. Водителей привлекут к ответственности по ст.667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004377-agressiyu-voditeley-iz-za-zakrytiya-trassy-snyali-na-video-v-karagandinskoy-oblasti/