12 россиян попали в снежный плен в ВКО (видео)

Спасатели. Фото с места событий: МЧС РК

В ВКО спасатели эвакуировали 12 граждан Российской Федерации из снежного плена - иностранцы стали заложниками непогоды, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Инцидент произошел на автодороге республиканского значения "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-Граница РФ".

На помощь к россиянам прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на вездеходе "ТРЭКОЛ"

Из зоны опасности были эвакуированы 12 граждан РФ, в том числе двое детей.

Людей разместили в гостинице города Шемонаиха. Там местными исполнительными органами организовано питание и обогрев.

На данный момент в регионе остаются закрытыми 15 автодорог.

ДЧС ВКО просит граждан отменить все поездки, пока погода не стабилизируется.

"Не стоит рисковать и подвергать свою жизнь опасности. В регионе на 6 января действует штормовое предупреждение: сильная метель, гололед", - напомнили спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004351-12-rossiyan-popali-v-snezhnyy-plen-v-vko-video/