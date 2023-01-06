12 россиян попали в снежный плен в ВКО (видео)
Опубликовано:
В ВКО спасатели эвакуировали 12 граждан Российской Федерации из снежного плена - иностранцы стали заложниками непогоды, сообщается на официальном сайте МЧС РК.
Инцидент произошел на автодороге республиканского значения "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-Граница РФ".
На помощь к россиянам прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на вездеходе "ТРЭКОЛ"
Из зоны опасности были эвакуированы 12 граждан РФ, в том числе двое детей.
Людей разместили в гостинице города Шемонаиха. Там местными исполнительными органами организовано питание и обогрев.
На данный момент в регионе остаются закрытыми 15 автодорог.
ДЧС ВКО просит граждан отменить все поездки, пока погода не стабилизируется.
"Не стоит рисковать и подвергать свою жизнь опасности. В регионе на 6 января действует штормовое предупреждение: сильная метель, гололед", - напомнили спасатели.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004351-12-rossiyan-popali-v-snezhnyy-plen-v-vko-video/