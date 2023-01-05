Метели и гололед: штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана

Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завтра, 6 января, в ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия. На официальном сайте РГП "Казгидромет" метеорологи сообщили, чего стоит ждать жителям областей, где были объявлены штормовые предупреждения.

6 января в Абайской области ожидаются осадки, на севере, в центре области, а также в городе Семее сильный снег. Прогнозируются метели и гололед. Ветер юго-западный, западный, с порывами до15-20 м/с.

Аналогичное предупреждение опубликовано для жителей севера и востока ВКО, а также города Усть-Каменогорска.

На северо-западе и севере Атырауской области ожидается сильный ветер – до 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области и в городе Караганде ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы до 15-20 м/с.

Также на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере и западе региона – туман. Днем на юге и востоке области порывы ветра до 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман и гололед.

Завтра на юге и востоке Актюбинской области ожидается туман. Днем на западе и севере региона – низовая метель и гололед. Скорость ветра днем на западе и севере области будет достигать 15-20 м/с. В Актобе днем 6 января ожидается гололед и порывы ветра до 16 м/с.

Ночью на востоке Мангистауской области ожидается туман. Днем на западе и юге области, а также в городе Актау порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью 6 января на севере Кызылординской области прогнозируются туман и гололед.

В пятницу в Павлодарской области ожидается метель. На юге региона – гололед, на севере – туман. В Павлодаре возможен гололед, а ночью и утром – метель. Ветер на юге области будет доходить до 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидаются гололед, туман и низовая метель.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области метеорологи прогнозируют снег. При этом на юго-западе региона ожидается низовая метель, а на востоке – туман.

Кроме того, завтра днем на севере, в центре и в горных районах Жетысуской области ожидается гололед. На северо-востоке региона порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

Утром и днем 6 января на севере, юге и в горных районах Жамбылской области ожидается гололед и туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке и в горных районах может достигать 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с. В Таразе ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами до 23-28 м/с.

Утром и днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь и снег. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Скорость ветра в горных районах будет достигать 15-20 м/с.

Кроме того, в Астане в пятницу ожидается туман и гололед.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:

Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112". Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004322-meteli-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-bolshinstve-regionov-kazahstana/