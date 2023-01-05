Землетрясение почувствовали жители Шымкента

Оборудование, фиксирующее подземные толчки. Иллюстративное фото: Furchin / Getty Images

Жители Шымкента ощутили землетрясение силой 2-3 балла, эпицентр которого находился в Афганистане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на группу по связям с общественностью ДЧС мегаполиса.

Сообщается, что на территории Афганистана 5 января 2023 года в 20:25 было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 859 километрах на юго-западе от города Алматы. Толчки произошли на глубине 200 километров.

Энергетический класс землетрясения – 14.4, магнитуда MPV – 6.6.

Отмечается, что сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) в Шымкенте – 2-3 балла.

"Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало", – подчеркнули представители ДЧС.

Добавим, что по данным Казахстанского национального центра данных, есть два параметра, которые необходимо различать:

сейсмическая интенсивность (измеряется в баллах) и характеризует воздействие, эффект в данном месте;

величина очага землетрясения (оценивается магнитудой или энергетическим классом).

Интенсивность землетрясения – сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и так далее.

В Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

Магнитуда землетрясения (от латинского "magnitudo" – "величина") – количественная характеристика величины очага землетрясения. Определяется по записям землетрясений (сейсмограммам) на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) землетрясений по их величине, силе.

Сейчас в мире известны очаги с магнитудой 9,5. Это, например, Чилийское землетрясение 22 мая 1960 года, а также Суматринское землетрясение в Индонезии 26 декабря 2004 года и печально известное последовавшим за ним разрушительным цунами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004318-zemletryasenie-pochuvstvovali-zhiteli-shymkenta/