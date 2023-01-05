Спасатели вызволили беременную женщину из снежного плена в Абайской области

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Спасатели в Абайской области вызволили из снежного плена беременную женщину, оказали ей первую медицинскую помощь и доставили в родильный дом, передает официальный сайт МЧС РК.

Сообщается, что специалисты на данный момент проводят спасательные операции по эвакуации людей из снежных заносов в Абайской области. Одной из спасенных оказалась беременная женщина.

"Утром 5 января 2023 года на пульт "112" поступило сообщение от главного врача районной больницы города Аягоз о том, что из села Шынкожа Нарынского сельского округа Аягозского района срочно необходимо доставить беременную женщину в районную больницу города Аягоз", – говорится в сообщении.

На место выехали спасатели из пожарной части № 13 – одна единица высокопроходимой техники "Нива Марш" и два человека личного состава. Когда они прибыли на место вызова, то сразу же оказали беременной женщине первую медицинскую помощь.

Затем они доставили ее в родильный дом города Аягоз для оказания необходимой квалифицированной помощи.

Как обезопасить себя в пути при сложных метеорологических условиях зимой, объяснили на сайте EGov.kz.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций зимой, необходимо, в первую очередь, постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями экстренных служб в средствах массовой информации.

Зимой в пути надо всегда проявлять осторожность, так как зимняя дорога на большей части Казахстана абсолютно непредсказуема. В зависимости от рельефа местности бывают такие коридоры, где очень часто бушуют бураны.

При этом лучше всего отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта.

Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах.

Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях могут привести к материальным потерям и даже гибели людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004308-spasateli-vyzvolili-beremennuyu-zhenschinu-iz-snezhnogo-plena-v-abayskoy-oblasti/