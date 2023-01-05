Вертолет. Фото: МЧС РК

Найдены 12 человек, пропавшие в горах Туркестанской области. Все они являются членами одной семьи, троих из них эвакуировали. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РК.

По информации ведомства, 31 декабря семья отправилась отдыхать в свой дом в деревне. Из-за сильной метели, которая длилась два дня, все дороги были перекрыты. Поэтому люди не смогли вернуться назад и остались там.

Поскольку родные не приехали домой 3 января, как планировали, то их близкие сообщили об этом спасателям.

12 человек нашли. Сотрудники эвакуировали бабушку и двух девочек в Туркестан. Остальные 9 членов семьи остались в доме в деревне. Они отказались от эвакуации и сказали, что вернутся домой после открытия дороги.

Напомним, ранее стало известно, что 12 человек пропали в горах Туркестанской области. Люди выехали на двух машинах и должны были вернуться в Шымкент 3 января, однако перестали выходить на связь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004282-naydeny-12-chelovek-propavshie-v-gorah-turkestanskoy-oblasti/