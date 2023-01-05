Лавина сошла на одну из трасс в ВКО (фото, видео)

Снег. Фото: ДЧС ВКО

Самопроизвольный сход снежной лавины произошел сегодня в Восточно-Казахстанской области. Жителей региона предупредили о лавинной опасности, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

По информации ГУ "Казселезащита", сегодня, 5 января 2023 года, на участке автодороги областного значения "Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное" произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 600 куб.м.

По данным ведомства, жертв и разрушений нет. Подчеркивается, что дорога была заблаговременно закрыта.

В настоящее время участок расчищается техникой дорожных служб - дорога остается закрытой.

Отмечается, что сотрудники ДЧС ВКО в течение нескольких дней предупреждали граждан о лавинной опасности в связи с сильным ветром и снегопадом.

Также, по информации ведомства, сегодня принудительный спуск лавин произвели на участке "Усть-Каменогорск–Алтай".

Как отметил руководитель филиала "Казселезащита" Омар Дузгумбаев, работы по контролируемому спуску снежных масс со склонов проводят заблаговременно.

"Проводя превентивные мероприятия, мы стабилизируем обстановку и тем самым обеспечиваем безопасность для населения и проезжающего по участкам автодорог транспорта. В результате 4 спусков на участке сошло 8200 куб.м. снега. В ближайшие дни данная профилактическая работа продолжится", – добавил он.

ДЧС ВКО сообщает, что в регионе сохраняется опасность схода лавин. Населению не стоит пренебрегать рекомендациями спасателей и не посещать горную местность и лавиноопасные участки, призвали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004273-lavina-soshla-na-odnu-iz-trass-v-vko-foto-video/