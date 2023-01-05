12 человек пропали в горах Туркестанской области

Дорога в горы. Иллюстративное фото: pexels.com

В Туркестанской области ведутся поиски 12 человек, которые на двух машинах выехали в горы в Байдибекский район и пропали. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РК.

В ведомстве рассказали, что 5 января в 10 часов утра на пульт "112" поступило сообщение о пропаже 12 человек, выехавших на двух машинах в горы Байжансая Байдибекского района.

Поиски. Фото: МЧС РК

К поисковым работам привлечены спасатели и техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области. Также задействована авиация - на борту вертолета вылетели специалисты МЧС РК.

Поиски. Фото: МЧС РК

В последний раз пропавшие связывались со своими родственниками 3 января в 16 часов дня. По словам человека, обратившегося за помощью к спасателям, они должны были вернуться в Шымкент 3 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004249-12-chelovek-propali-v-gorah-turkestanskoy-oblasti/