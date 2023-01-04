Авиасообщение с Астаной нарушено из-за непогоды: какие рейсы задержали и отменили

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Из-за погодных условий были отменены или задержаны 45 рейсов, пунктом вылета или прилета которых была столица Казахстана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

"По состоянию на 4 января 2023 года по погодным условиям задержано и отменено в/из города Астаны 45 рейсов, из них по прилету 26 рейсов, по вылету 19 рейсов", – говорится в сообщении.

Представители ведомства опубликовали полный список рейсов, которых коснулись данные изменения.

Список задержанных или отмененных рейсов, прилетающих в Астану. Фото: t.me/caa_kaz

Список задержанных или отмененных рейсов, вылетающих из Астаны: t.me/caa_kaz

Кроме того, сегодня из-за задержки авиарейсов к пассажирам обратились представители авиакомпании Air Astana.

Они напомнили, что при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки авиакомпания предоставляет напитки через каждые 2 часа, через каждые 4 часа – горячее питание.

Если задержка рейса составляет более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное время перевозчик обеспечивает размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно.

В случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика на срок свыше 10 часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004099-aviasoobschenie-s-astanoy-narusheno-iz-za-nepogody-45-reysov-otmenili-ili-zaderzhali/