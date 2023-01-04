Лавина сошла в горах Алматинской области, перекрыв дорогу

Сход лавины. Фото: instagram.com/kazselezashita

В горах Алматинской области сегодня, 4 января, сошла лавина, из-за чего часть дороги оказалась завалена снегом. Жертв и разрушений в результате произошедшего нет. Об этом сообщается в официальном аккаунте "Казселезащита" в Instagram.

По данным ведомства, снежная лавина сошла по ущелью реки Турген.

"После поступления информации было проведено визуальное наземное обследование.

По результатам обследования выявлено, что на 16 км автодороги село Турген - урочище Батан самопроизвольно сошла снежная лавина", - рассказали в "Казселезащите".

Отмечается, что длина лавины составила 40 метров, ширина - 6 метров, высота - 1,8 метра. Объем лавины - порядка 432 кубических метра.

"Лавина перекрыла автодорогу село Турген - урочище Батан. Жертв и разрушений нет. На место ЧС, согласно письму ДЧС Алматинской области, для расчистки автодороги отправлено две единицы техники и пять человек", - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее алматинцев попросили воздержаться от походов в горы из-за возможного схода лавин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004081-lavina-soshla-v-gorah-almatinskoy-oblasti-perekryv-dorogu/