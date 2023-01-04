Лавина сошла в горах Алматинской области, перекрыв дорогу
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В горах Алматинской области сегодня, 4 января, сошла лавина, из-за чего часть дороги оказалась завалена снегом. Жертв и разрушений в результате произошедшего нет. Об этом сообщается в официальном аккаунте "Казселезащита" в Instagram.
По данным ведомства, снежная лавина сошла по ущелью реки Турген.
"После поступления информации было проведено визуальное наземное обследование.
По результатам обследования выявлено, что на 16 км автодороги село Турген - урочище Батан самопроизвольно сошла снежная лавина", - рассказали в "Казселезащите".
Отмечается, что длина лавины составила 40 метров, ширина - 6 метров, высота - 1,8 метра. Объем лавины - порядка 432 кубических метра.
"Лавина перекрыла автодорогу село Турген - урочище Батан. Жертв и разрушений нет. На место ЧС, согласно письму ДЧС Алматинской области, для расчистки автодороги отправлено две единицы техники и пять человек", - заключили в ведомстве.
Напомним, ранее алматинцев попросили воздержаться от походов в горы из-за возможного схода лавин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004081-lavina-soshla-v-gorah-almatinskoy-oblasti-perekryv-dorogu/