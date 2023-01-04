Как борются с последствием снегопада в Алматы (фото)

Снег. Фото: акимат Алматы

В Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы рассказали о том, как в городе борются с последствиями непогоды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

По информации ведомства, снегопад начался ночью 4 января, примерно в 02:30. По состоянию на 08:00 среды, 4 января, в предгорных районах выпало 15 - 18 см, в городе - до 10 см.

При этом на курорте "Шымбулак" выпало до 60 см снега.

Уборка снега. Фото: акимат Алматы

"По предупреждению синоптиков до начала снегопада было организовано дежурство пескоразбрасывателей во всех районах города.

С начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 2274 тонны противогололедных материалов.

Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных "карманов", мест общего пользования", - заявили в акимате.

Уборка снега. Фото: акимат Алматы

Отмечается, что с 06:00 организовано 17 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин полиции.

32 снегопогрузчика и 70 самосвалов вывозят снег.

Ночью было задействовано 516 единиц спецтехники, в том числе 152 пескоразбрасывателя, 204 единицы подметально-уборочной техники, привлечены 367 дорожных рабочих.

С утра на дорогах города работают 524 единицы спецтехники и около 1240 дорожных рабочих.

Уборка снега. Фото: акимат Алматы

В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Специалисты прогнозируют, что снегопад закончится в первой половине дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004034-kak-boryutsya-s-posledstviem-snegopada-v-almaty-foto/