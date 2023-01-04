20 рейсов задержаны в аэропорту Астаны. Air Astana обратилась к пассажирам

Самолет. Иллюстративное фото: Andrew Holt/Getty Images

Авиакомпания Air Astana сообщает о возможности задержек и отмены рейсов из-за неблагоприятных условий в ряде регионов Казахстана. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале перевозчика.

"Из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки и отмены рейсов", - говорится в заявлении Air Astana.

Представители авиакомпании напомнили пассажирам, что при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки авиакомпания предоставляет напитки через каждые 2 часа, через каждые 4 часа - горячее питание.

Если задержка рейса составляет более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное время перевозчик обеспечивает размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно.

В случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика на срок свыше 10 часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета.

Пассажиров призвали следить за расписанием рейсов.

С обращением к пассажирам выступила и авиакомпания Qazaq Air. На своем официальном сайте перевозчик предупреждает о возможных задержках и отменах рейсов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном аэропорту авиакомпания Qazaq Air предупреждает пассажиров о возможных отменах и задержках рейсов в следствие позднего прибытия воздушного судна.

"Qazaq Air оповещает своих пассажиров об отмене или задержке рейса с помощью смс-рассылки и электронного письма на почту", - говорится в сообщении.

Также отметим, что, согласно информации на официальном сайте столичного аэропорта, задержаны 20 рейсов нескольких казахстанских авиакомпаний.

Рейсы. Скриншот с сайта: nn-airport.kz

Рейсы. Скриншот с сайта: nn-airport.kz

Между тем по всей стане закрыты больше 120 участков автодорог, с трасс эвакуированы сотни людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004025-bolshe-20-reysov-zaderzhany-v-aeroportu-astany-air-astana-obratilas-k-passazhiram/