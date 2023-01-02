Авто провалилось под лед на Капчагайском водохранилище

Тонущее авто в водохранилище. Кадр из видео: instagram.com/konaevkz

Мужчина попытался переехать на своем автомобиле Капчагайское водохранилище - в итоге машина провалилась под лед. Случившееся попало на видео и распространилось в Сети. Инцидент прокомментировали в ДЧС Алматинской области.

Видео публикует Instagram-паблик "Конаев и Алматинская область". На представленных кадрах видно, как автомобиль почти весь погружен в воду и продолжает тонуть.

На случай отреагировал областной ДЧС в комментариях под видео.

"1 января 2023 года во время проведения профилактических работ с рыбаками на Капчагайском водохранилище сотрудниками ДЧС Алматинской области были замечены рыбаки-любители с личным автомобилем на льду, которые были предупреждены и ознакомлены с мерами предосторожности и безопасности при переходе и переезде замерзших водоемов.

Замечания сотрудников Департамента водителем были проигнорированы. После, при переезде на ближайший берег, автомобиль марки Mercedes Sprinter провалился под лед, водитель успел выйти", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС области.

С водителем все хорошо, в медицинской помощи он не нуждается. Однако будет привлечен к административной ответственности по статье 412 часть 1 КоАП РК "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах".

Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, совершенное лицом, ответственным за их соблюдение при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния:

влечет штраф на физических лиц в размере 7 МРП (более 21 тысяч тенге);

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере 10 МРП (30 тысяч тенге);

на субъектов среднего предпринимательства - в размере 20 МРП (свыше 61 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства - в размере 60 месячных расчетных показателей (183,7 тыс. тенге).

Кроме того, в связи с произошедшим ДЧС Алматинской области обратился к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности при переходе и переезде замерзших водоемов:

нельзя выходить на тонкие и неокрепшие участки льда;

настоятельно не рекомендуется выезжать на транспортных средствах за пределы переправ;

нельзя пробивать лунки для рыбной ловли на ледовых переправах;

опасно собираться группами на отдельных участках льда, приближаться к промоинам, трещинам и прорубям во льду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003953-avto-provalilos-pod-led-na-kapchagayskom-vodohranilische-video/