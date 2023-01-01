Сильный ветер, метели и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителей ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий - синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

2 января, а также с 3 по 4 января на юго-западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Также с 3 по 4 января на большей части Туркестанской области пообещали ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 23-28 м/с, на горных перевалах порывы 30 м/с и более. В эти же дни на севере, востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, в районе Алакольских озер юго-восточный ветер временами 30 м/с и более. 3 января на востоке, в центре Кызылординской области прогнозируют ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Астане 2 и 3 января ожидается метель, а также усиление ветра до 23 м/с.

В Петропавловске 2 января днем будет сильный ветер юго-западный порывы до 15-20 м/с.

Завтра на западе Атырауской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, западе и в центре области 15-20 м/с.

Ночью на западе и севере Мангистауской области пообещали туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

2 января на большей части Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный днем на западе области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Завтра на севере и востоке Западно-Казахстанской области возможен туман, гололед. Прогнозируется ветер западный, юго-западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

В понедельник ночью на востоке Актюбинской области ожидается туман, днем на западе, севере области гололед, метель. Ветер западный, юго-западный, днем 15-20, на севере области порывы 25 м/с.

2 января на юге Костанайской области ожидается гололед. На востоке области туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003914-silnyy-veter-meteli-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/