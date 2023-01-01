В новогоднюю ночь в Казахстане родились 240 малышей

Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

240 малышей родились в ночь с 31 декабря 2022 года на первое января 2023 в казахстанских роддомах, сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава РК.

Как уточнили в ведомстве, в новогоднюю ночь на свет появились 125 мальчиков и 115 девочек. Также подчеркивается, среди них - одна пара двойняшек.

Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 44 ребенка

На втором месте находится Атырауская область, где родились 29 детей, замыкает тройку лидеров Алматы, там 28 семей отмечали пополнение.

В Астане в первую ночь года на свет появились 17 малышей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003912-v-novogodnyuyu-noch-v-kazahstane-rodilis-240-malyshey/