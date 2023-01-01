Рыбаков и пастуха искали спасатели в новогоднюю ночь в Карагандинской области

Спасенные. Фото: ДЧС Карагандинской области

В департаменте по ЧС Карагандинской области рассказали о спасательных операциях, которые пришлось проводить в новогоднюю ночь, сообщается на официальном сайте МЧС РК.

31 декабря в 21:17 поступило сообщение о том, что в Актогайском районе в 70-м разъезде пропал пастух. Как оказалось, мужчина 1973 года рождения утром выехал на поиски скота и не вернулся.

Поисково-спасательная группа обнаружила пропавшего в 10 км от зимовки. Оказалось, что пастух из-за непогоды потерял ориентир. Подчеркивается, что спасенный в медицинской помощи не нуждался.

В ночь на 1 января спасателям пришлось выезжать еще на один вызов.

В 1:30 на озере Балхаш силы ДЧС Карагандинской области начали проводить поиски двух рыбаков, которые выехали на легковой автомашине из села Торангылык в южном направлении и не вернулись.

В 3:30 спасатели обнаружили рыбаков на сломанной машине в 26 км от берега, а в 5:55 мужчин доставили на берег, в медицинской помощи не нуждались.

В ДЧС региона подчеркнули, что на территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003907-rybakov-i-pastuha-iskali-spasateli-v-novogodnyuyu-noch-v-karagandinskoy-oblasti/