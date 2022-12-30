Столичные компании повышали цены на молочную продукцию

Стакан молока. Иллюстративное фото: pixabay.com

Факты согласованных действий субъектов рынка при реализации молочных продуктов выявили столичные сотрудники антимонопольного ведомства. Об этом антимонопольщики сообщили в своем официальном аккаунте в Facebook.

Сотрудники департамента провели анализ оптовой реализации молочных продуктов: молока, кефира, творога, сливочного масла в столице на основании письма ГУ "Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астана".

"Согласно изученным материалам, у субъектов рынка ТОО "Агрофирма "Родина" и КТ "Зенченко и К" установлено одновременное повышение цен при реализации молочной продукции в марте 2020 года и в апреле 2022 года. Департаментом были усмотрены признаки антиконкурентных согласованных действий в отношении ТОО "Агрофирма "Родина" и "Зенченко и К" (молоко, кефир и творог) в части установления и поддержания цен. У указанных субъектов рынка были установлены идентичные цены на социально значимые продовольственные товары, в том числе на все молочные продукты", - сообщили о результатах проверки в столичном департаменте АЗРК.

Сотрудники ведомства направили соответствующие материалы в территориальные департаменты АЗРК по месту регистрации компаний - в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области - для вынесения уведомлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003827-stolichnye-kompanii-povyshali-tseny-na-molochnuyu-produktsiyu/