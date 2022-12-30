Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по шахматам

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ставшей чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Глава государства подчеркнул, что триумф Бибисары, которая во второй раз подряд стала обладательницей золотой медали, в очередной раз продемонстрировал ее высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.

По его словам, столь ощутимые достижения отечественных спортсменов на мировом первенстве, представляют нашу страну как интеллектуальную нацию, способствуют популяризации шахмат в стране и вдохновляют тысячи юных казахстанцев.

Президент также пожелал Бибисаре Асаубаевой новых ярких побед и дальнейших успехов на мировой шахматной арене.

Напомним, казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей чемпионата мира по блицу, который проходит в Алматы. Она защитила свой титул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003824-tokaev-pozdravil-bibisaru-asaubaevu-s-pobedoy-na-chempionate-mira-po-shahmatam/