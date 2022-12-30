Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Рейсы на прибытие и вылет задерживаются в аэропорту Алматы. Согласно данным онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, задержки коснулись в основном внутренних рейсов, передает корреспондент NUR.KZ.

Задержки отмечаются как на вылет, так и на прибытие. На табло можно увидеть, на какой период задерживается прибытие рейсов.

В пресс-службе воздушной гавани, между тем, заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.

В авиакомпании SCAT сообщили, что задержки рейсов являются "цепными" и имеют различные причины.

"Неблагоприятные погодные условия в аэропорту города Тараз (обледенение взлетно-посадочной полосы), сдвиг расписания некоторых рейсов в связи со вчерашним неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Шымкента (туман, видимость менее 100 метров сохранялась в течение всего дня) и ожидание очереди на облив противообледенительной жидкостью в аэропорту Алматы", - перечислили причины в авиакомпании.

Корреспондент NUR.KZ также запросил комментарии у других казахстанских авиакомпаний, но пока не получил ответа.

Прибытие. Скриншот: alaport.com

Отправление. Скриншот: alaport.com

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003768-reysy-na-pribytie-i-vylet-zaderzhivayutsya-v-aeroportu-almaty/