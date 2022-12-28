Сильный смог в Алматы: в департаменте экологии объяснили причины его появления

Смог в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

В последние дни декабря алматинцы могут наблюдать сильный смог, который расстилается над городом. Плотную дымку снимают на видео и фото, жители города жалуются на загрязненный воздух, передает корреспондент NUR.KZ.

В Департаменте экологии по городу Алматы объяснили ситуацию.

Как заявили в ведомстве, контроль воздуха в городе ведется ежедневно. Анализ проводит и РГП "Казгидромет", которое не только мониторит ситуацию с помощью 16 постов наблюдения загрязнения атмосферы, но и в случае неблагоприятных метеоусловий оповещает департамент.

После этого проводится рейдовый выезд и отбираются замеры загрязняющих веществ. Однако в настоящее время, говорят в департаменте, таких сигналов не поступало.

"На данный момент через официальное приложение РГП "Казгидромет" Airkz наблюдается превышение загрязняющего вещества СО (углерода оксид) на постах ПНЗ №1 (Бостандыкский район), ПНЗ №26 (микрорайон Тастак), ПНЗ №3 (Алатауский район) и так далее.

Необходимо учесть, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Алматы являются автотранспорт, энергетический и негазифицированный частный сектор", - сообщили в ведомстве.

В департаменте заверили, что, согласно дорожной карте, принимается ряд мер, которые значительно снизят выбросы загрязняющих веществ. Например, планируется модернизация ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что позволит снизить эмиссии в окружающую среду с 37 до 6 тысяч тонн, а также газификация частного сектора Алматы и прилегающих к городу районов.

Кроме того, ожидается снижение выбросов вредных веществ от выхлопов автотранспорта путем строительства метрополитена, ограничения приобретения автотранспорта, работающего на дизельном топливе, создания экологических зон с возможностью запрета въезда по уровню загазованности автомобилей, а также запуска и функционирования передвижных экологических постов и лабораторий, снижения выбросов от автотранспортных средств до 25%.

"Департаментом экологии по Алматы неоднократно направлялись письма в акимат и маслихат города о разработке специальных экологических правил в порядке статьи 206 Экологического кодекса РК, которые запрещали бы применение твердого топлива в газифицированных районах.

Несмотря на это, во всех частях города используется твердое топливо (дрова, уголь, пластмасса, резина и т.д.) для растопки бань и домов. Кроме того, на смог влияет безветрие и само расположение города", - заключили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003444-silnyy-smog-v-almaty-v-departamente-ekologii-obyasnili-prichiny-ego-poyavleniya/