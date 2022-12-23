Муж купившей массажное кресло в 10 раз дороже реальной цены акмолинки записал видео

Муж женщины. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

Житель Степногорска поблагодарил полицейских, которые помогли ему вернуть миллион тенге. Именно за эту сумму его супруга приобрела массажное кресло, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Мужчина рассказал, что его жена, находясь на одной из встреч продавцов с потенциальными покупателями, под напором маркетинга приобрела массажное кресло за 1 млн тенге.

Предварительно акмолинка отдала 400 тыс. тенге наличными, оставшуюся сумму должна была оплатить в рассрочку.

Вернувшись домой, женщина посоветовалась со специалистами и узнала, что такой прибор на самом деле стоит около 100 тыс. тенге.

Тогда она и ее супруг обратились в полицию. В присутствии прибывших на место стражей порядка сделка была расторгнута, а денежные средства возвращены покупателям.

Житель Степногорска записал видеообращение и поблагодарил полицейских. По данному факту проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002782-muzh-kupivshey-massazhnoe-kreslo-v-10-raz-dorozhe-realnoy-tseny-akmolinki-zapisal-video/