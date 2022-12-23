Отправились на поиски скота: три пастуха пропали в степи в Улытауской области

Спасенный мужчина. Фото: МЧС РК

Три пастуха, которые отправились на поиски скота, пропали в степи в Улытауской области - отыскать мужчин удалось местным спасателям, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС региона.

По информации ведомства, 21 декабря 2022 года на поиски скота из крестьянского хозяйства в Жанааркинском районе вышли 3 человека. Вечером, примерно в 20:30, поступило сообщение об их пропаже, отмечалось, что связь с пастухами установить не удалось.

Спустя полтора часа на место зимовки прибыли спасатели в составе 5 человек.

Неподалеку от зимовки до прибытия сотрудников ЧС силами работников крестьянского хозяйства найдены двое из пастухов. Со слов сотрудников, люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Тем не менее поиски еще одного пастуха продолжались, в 00:15 на связь вышел инженер ОЧС Жанааркинского района и сообщил о том, что третий пастух найден неподалеку от зимовки Караша.

Его эвакуировали в крестьянское хозяйство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002709-otpravilis-na-poiski-skota-tri-pastuha-propali-v-stepi-v-ulytauskoy-oblasti-video/